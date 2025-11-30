Herido un hombre tras ser apuñalado en la cara con un arma blanca en La Bañeza (León).

Un hombre de 24 años ha resultado herido de gravedad la madrugada de este domingo tras ser herido en la cara por un arma blanca, en lo que se ha convertido en el tercer apuñalamiento con heridos en la provincia de León durante el fin de semana.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2, sobre las 6:00 horas varias llamas a la sala del 112 de Castilla y León alertaron de que un joven se encontraba inconsciente en la plaza Antonio Colinas de la localidad bañezana tras haber sido agredido en la cara y que sangraba abundantemente.

Los sanitarios atendieron al joven en el lugar de los hechos, el cual fue trasladado posteriormente al Hospital de León.

De momento se desconoce la causa que motivó la agresión, y la Policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Pelea

Este apuñalamiento se suma a la de la noche del pasado viernes, cuando se produjo una pelea entre dos hombres en un bar de la calle Pendón de Baeza de la capital leonesa que dejó otro herido por arma blanca que tuvo que ser hospitalizado.

Pocas horas más tarde, en la madrugada del sábado se registraba otro pelea, en este caso en la que participaron más de 10 personas en la calle Doctor Fleming de Ponferrada, donde otro joven de resultó herido en una mano también por arma blanca.