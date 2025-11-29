Mañueco carga contra Vox y asegura que es un partido que no está preparado para gestionar en Castilla y León

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cargó hoy contra Vox y aseguró que se trata de un partido que no está preparado para gestionar en Castilla y León, además de criticar su salida del gobierno autonómico, del que se marcharon sin “hacer su trabajo y dejando tirados” a agricultores, ganaderos, autónomos y trabajadores.

Mañueco, que hoy participó en Burgos en el II Foro Grandes Ciudades junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, argumentó que ante la “coalición del ruido” que forman el Partido Socialista y Vox en Castilla y León, el PP ofrece un proyecto político que tiene el reto de hacer de la Comunidad un modelo de eficacia, de diálogo y de “orgullo compartido” de toda España.

El legado de Juan Vicente Herrera

El líder del PP en la Comunidad, que empezó su intervención con un saludo a su antecesor en la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, del que destacó el legado recibido, aseguró en que el PP en estos momentos es “algo más que un partido político". "Somos un símbolo y tenemos una misión, dado que somos el único pilar que hoy sostiene a la democracia en España”, afirmó.

Además, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convertir la política en un “espectáculo del ruido, de frases vacías, de gestos sin fondos y que confunde la verdad con la mentira”, pero argumentó que frente “al ruido de Sánchez, un día si y otro también”, el PP ofrece otra forma de gobernar, “con estabilidad y trabajo al servicio de las personas y con el objetivo de dignificar la esencia de lo que significa gobernar, que no es otra cosa que servir a nuestros vecinos, rendir cuentas y transformar la realidad”.

Por este motivo, anunció: "Mañana todos estaremos en Madrid, representando a Castilla y León, para decir a Sánchez que su proceso dañino ha fracasado, que se vaya de Moncloa y que convoque elecciones”.

Presupuestos

Por otra parte, el presidente del PP hizo referencia al rechazo en las Cortes de los presupuestos autonómicos para el próximo año e indicó que, a pesar de haber ofrecido diálogo, PSOE y Vox, ambas formaciones han preferido “el bloqueo y el cálculo electoral, antes que el avance de Castilla y León”. No obstante, Mañueco recordó que todas las mejoras y avances que se contemplaban en los presupuestos se incluirán en el programa electoral con el que el PP se presentará a las elecciones autonómicas de marzo, a la vez que se mostró convencido de aprobar los presupuestos “tras nuestra victoria en las urnas”.

Fernández Mañueco con Núñez Feijóo, hoy en Burgos. / Ricardo Ordóñez - Ical

A su vez, Mañueco apuntó que los presupuestos son la primera piedra de un proyecto del PP que busca situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para vivir. “No se trata de mejorar posiciones en un ranking, se trata de marcar una dirección y un meta común que nos una a todos. Juntos podemos llegar más lejos, en Burgos, en Castilla y León y en España”, sentenció.

Al mismo tiempo, anunció que en próximas elecciones autonómicas el PP se centrará en lo que de verdad importa a los ciudadanos, sin dejarse arrastrar por un discurso político que nada que tiene que ver con la realidad. “Creemos en la buena política, la que huye de los ruidos, se aleja de los radicalismos y mira al futuro con mucha esperanza”, apuntó.