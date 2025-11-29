Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero
En Castilla y León, además de Cuéllar, otras localidades como Soria, Palacios de la Sierra y Barco de Ávila han registrado temperaturas muy bajas
Efe
Los termómetros han caído, una madrugada más, bajo cero en Castilla y León, en una jornada en la que las mínimas se van a mantener sin cambios o en ligero ascenso en el noroeste, y han llegado a los 5,9 grados negativos en Cuéllar (Segovia), la temperatura más baja del país.
La Agencia Nacional de Meteorología (Aemet) recoge que la mínima de Cuéllar se ha registrado a las 6:50 de la madrugada, y a ella le siguen los 5,1 grados bajo cero de Mira (Cuenca) o los 4,7 negativos de Sigüenza (Guadalajara) y Bello (Teruel), según la información de la página web de la Aemet.
Más localidades bajo cero
En Castilla y León, la mínima más baja tras la de Cuéllar han sido los -4,5 grados de Soria, a las 8.20; a continuación van los 4 negativos de Palacios de la Sierra (Burgos), a las 7:20, y de Barco de Ávila (Ávila), a las 8.40, para completar el quinto puesto Fresno de Cantespino (Salamanca), con -3,9 a las 5.10.
Este sábado en Castilla y León predominarán los cielos nubosos, con temperaturas máximas frías, pues no pasarán de los 8 grados en León y la más elevada serán los 13 de Salamanca; además, Palencia, Valladolid y Zamora están en aviso amarillo por nieblas.
