Esta es la localidad de Castilla y León que se acaba de unir a la red de Los Pueblos más Bonitos de España

El municipio burgalés de Santa Gadea del Cid se incorpora a la red de Los Pueblos más Bonitos de España en 2026, junto a Vilanova dos Infantes y Oseira, en la provincia de Orense y Alpuente, en Valencia. Así se dio a conocer este sábado en la villa de Santillana del Mar, durante la celebración de la XIII Asamblea Nacional de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España.

La comisión de calidad, encargada de evaluar minuciosamente las candidaturas que recibe la asociación a lo largo del año y de realizar visitas técnicas a los pueblos que ya pertenecen a la red para verificar que siguen cumpliendo los estándares exigidos, ha resuelto favorablemente la incorporación de cuatro localidades. Asimismo, acordó la incoación de un expediente de expulsión a uno de los pueblos actualmente en la red, conforme a los procedimientos internos y a los criterios de calidad que rigen la Asociación.

Origen medieval

Santa Gadea del Cid es una villa burgalesa de origen medieval que conserva un conjunto urbano muy homogéneo. Su iglesia-fortaleza de Santa María, del siglo XIV, domina el caserío y recuerda el carácter estratégico que tuvo esta localidad durante siglos. Las casas blasonadas, los restos del antiguo recinto defensivo y el ambiente tranquilo de sus calles convierten a Santa Gadea del Cid en un “ejemplo notable de conservación patrimonial en el nordeste de Burgos”.

Así lo indicaron hoy desde asociación en un comunicado recogido por Ical, donde explican que durante esta asamblea, también se llevó a cabo un balance de las actividades de la entidad, se presentaron nuevos proyectos, y también se abordaron temas de calado para la asociación, como los retos y desafíos del mundo rural, con especial interés en los ámbitos de la financiación y la vivienda.

Durante su intervención, el presidente de la asociación, Francisco Mestre, explicó que de todas las candidaturas presentadas este año, solo cuatro municipios superaron con éxito el exigente proceso de auditoría. "Esto demuestra que en nuestra red prima la calidad por encima de la cantidad, porque cada incorporación debe cumplir plenamente con los valores y el nivel que nos representan”.