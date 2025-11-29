Fallece un varón de 67 años tras sufrir un atropello en Medina de Rioseco (Valladolid)
En el accidente se vieron involucrados tres turismos
Ical
Valladolid
Un varón, de 76 años de edad, falleció esta tarde en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco al sufrir un atropello. El suceso, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León, tuvo lugar sobre las 17,20 horas, tuvo lugar a la altura del número 20 de la calle San Juan, y en el mismo se vieron involucrados tres vehículos.
Hasta el lugar del incidente Sacyl envió recursos sanitarios para atender al herido, que según los alertantes se encontraba inconsciente. También fueron alertados la Policía Local y la Guardia Civil.
