Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un varón de 67 años tras sufrir un atropello en Medina de Rioseco (Valladolid)

En el accidente se vieron involucrados tres turismos

Fallece un varón de 67 años tras sufrir un atropello en Medina de Rioseco (Valladolid).

Fallece un varón de 67 años tras sufrir un atropello en Medina de Rioseco (Valladolid). / LOZ

Ical

Valladolid

Un varón, de 76 años de edad, falleció esta tarde en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco al sufrir un atropello. El suceso, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León, tuvo lugar sobre las 17,20 horas, tuvo lugar a la altura del número 20 de la calle San Juan, y en el mismo se vieron involucrados tres vehículos.

Hasta el lugar del incidente Sacyl envió recursos sanitarios para atender al herido, que según los alertantes se encontraba inconsciente. También fueron alertados la Policía Local y la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el castillo más grande de Castilla y León
  2. La nieve sigue complicando la circulación en Castilla y León
  3. La zamorana María Victoria Mateos, Medalla de Oro de Salamanca 2025
  4. Hospitalizada una mujer con quemaduras en el rostro tras explotar una olla a presión en una vivienda de Salamanca
  5. Triana Martínez disfruta las primeras horas de su permiso penitenciario
  6. Aemet activará las alertas por nieblas a partir de la medianoche en Castilla y León
  7. Tres detenidos tras caer un grupo criminal itinerante con casi 700 piezas de automoción robadas en fábricas de Valladolid y Palencia
  8. Herido un hombre tras colisionar su vehículo contra un poste en Villafranca del Bierzo (León)

Fallece un varón de 67 años tras sufrir un atropello en Medina de Rioseco (Valladolid)

Fallece un varón de 67 años tras sufrir un atropello en Medina de Rioseco (Valladolid)

Esta es la localidad de Castilla y León que se acaba de unir a la red de Los Pueblos más Bonitos de España

Esta es la localidad de Castilla y León que se acaba de unir a la red de Los Pueblos más Bonitos de España

Antonio López, sobre las nuevas puertas de la Catedral de Burgos: “Ha habido luces y sombras”

Antonio López, sobre las nuevas puertas de la Catedral de Burgos: “Ha habido luces y sombras”

GALERÍA: Así son las puertas de Antonio López para la Catedral de Burgos

Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero

Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero

Fallece intoxicado por inhalación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega (Palencia)

Fallece intoxicado por inhalación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega (Palencia)

Mañueco carga contra Vox y asegura que es un partido que no está preparado para gestionar en Castilla y León

Mañueco carga contra Vox y asegura que es un partido que no está preparado para gestionar en Castilla y León

Carlos Martínez será la voz de la socialdemocracia en el Comité de las Regiones

Tracking Pixel Contents