Fallece intoxicado por inhalación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega (Palencia)

Los altos niveles de monóxido de carbono detectados en la vivienda provocaron el aviso a los bomberos de la Diputación

Ambulancia de emergencias

Ambulancia de emergencias

Ical

Palencia

Un hombre, de 34 años de edad, falleció anoche en una vivienda del camino del Monte, en Bustillo de la Vega (Palencia), al parecer, por inhalación de monóxido de carbono, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

La sala de operaciones avisó a la Guardia Civil Cos de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envía al médico del Punto de Atención Continuada (PAC) del Centro de Salud de Saldaña y una ambulancia soporte vital básico (SVB). En el domicilio realizan los servicios sanitarios una medición en monóxido, que dio altos niveles, por lo que avisaron a los bomberos de la Diputación. 

En el lugar, el personal de Sacyl confirmó el fallecimiento del hombre.

Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero

Fallece intoxicado por inhalación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega (Palencia)

Investigan a la propietaria de cuatro perros sin vigilancia que atacaron a un hombre y a su can

