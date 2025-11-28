Una joven, sancionada con 750 euros por subirse a una figura de la decoración navideña de Salamanca
Tras subir el vídeo a las redes sociales, la Policía Local identifica a las autoras de estos hechos
Ical
Salamanca
El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Policía Local, identificó y propuso para sanción de 750 euros a una joven que se subió a uno de los "Elefantes de Oriente" de la decoración de Navidad instalada en la plaza del Mercado.
Las autoras grabaron estos hechos y los difundieron a través de las redes sociales, lo que permitió a los agentes localizar a la responsable, según informó hoy a Ical el Ayuntamiento de Salamanca.
Estos hechos constituyen una infracción leve a la ordenanza municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana, al poner en riesgo la integridad del mobiliario urbano y hacer uso de él para un fin distinto al que está destinado.
