Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una joven, sancionada con 750 euros por subirse a una figura de la decoración navideña de Salamanca

Tras subir el vídeo a las redes sociales, la Policía Local identifica a las autoras de estos hechos

Decoración navideña.

Decoración navideña. / Europa Press

Ical

Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Policía Local, identificó y propuso para sanción de 750 euros a una joven que se subió a uno de los "Elefantes de Oriente" de la decoración de Navidad instalada en la plaza del Mercado.

Las autoras grabaron estos hechos y los difundieron a través de las redes sociales, lo que permitió a los agentes localizar a la responsable, según informó hoy a Ical el Ayuntamiento de Salamanca.

Noticias relacionadas y más

Estos hechos constituyen una infracción leve a la ordenanza municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana, al poner en riesgo la integridad del mobiliario urbano y hacer uso de él para un fin distinto al que está destinado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por nevadas en cuatro provincias de Castilla y León
  2. Este es el castillo más grande de Castilla y León
  3. La nieve sigue complicando la circulación en Castilla y León
  4. La zamorana María Victoria Mateos, Medalla de Oro de Salamanca 2025
  5. Hospitalizada una mujer con quemaduras en el rostro tras explotar una olla a presión en una vivienda de Salamanca
  6. Triana Martínez disfruta las primeras horas de su permiso penitenciario
  7. Cazado a 248 kilómetros por hora en una autovía de Castilla y León
  8. Tres detenidos tras caer un grupo criminal itinerante con casi 700 piezas de automoción robadas en fábricas de Valladolid y Palencia

Una joven, sancionada con 750 euros por subirse a una figura de la decoración navideña de Salamanca

Investigan a la propietaria de cuatro perros sin vigilancia que atacaron a un hombre y a su can

Investigan a la propietaria de cuatro perros sin vigilancia que atacaron a un hombre y a su can

La Junta convocará el próximo año cerca de 2.000 plazas para personal de Sacyl, de las que 798 serán para médicos y 864 para enfermería

La Junta convocará el próximo año cerca de 2.000 plazas para personal de Sacyl, de las que 798 serán para médicos y 864 para enfermería

La exabadesa de Belorado y otra religiosa, en libertad provisional tras declarar por el expolio de obras de arte

La Moraña, una de las llanuras con más riqueza natural de la meseta en Castilla y León

La Moraña, una de las llanuras con más riqueza natural de la meseta en Castilla y León

La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado por la venta de obras de arte del convento

Aemet activará las alertas por nieblas a partir de la medianoche en Castilla y León

Aemet activará las alertas por nieblas a partir de la medianoche en Castilla y León

La Junta permitirá la celebración de mercados ganaderos, sin animales bovinos, a partir del lunes

La Junta permitirá la celebración de mercados ganaderos, sin animales bovinos, a partir del lunes
Tracking Pixel Contents