Investigan a la propietaria de cuatro perros sin vigilancia que atacaron a un hombre y a su can

La Guardia Civil investiga a una vecina de la localidad vallisoletana de Olmedo, propietaria de cuatro perros que estaban sin vigilancia y que atacaron a un vecino de Alcazarén cuando paseaba con su can por un paraje de ese municipio de Valladolid.

En un comunicado, la Guardia Civil ha detallado este viernes que según la denuncia el vecino de Alcazarén paseaba por el campo acompañado de su perro de raza Setter Inglés y fue sorprendido por cuatro perros sin vigilancia que comenzaron a atacar a su perro.

Lesiones

Al intentar protegerle, el hombre recibió mordiscos en varias partes de su cuerpo, como consecuencia de ello tuvo que ser atendido por lesiones en su mano y pierna derecha, y su perro sufrió lesiones en sus patas traseras.

La mujer es investigada por un delito de lesiones leves y otro delito contra los animales, al ser la responsable del incumplimiento de las medidas de seguridad para la tenencia de perros.

La Guardia Civil ha recordado que la tenencia de perros que han producido ataques a otros perros o personas se asemeja a la posesión de perros catalogados como potencialmente peligrosos (PPP), se requiere para ello la obtención de una licencia otorgada por el Ayuntamiento donde se registre al perro, y de un seguro de responsabilidad civil.

Medidas de seguridad

Así mismo para su estancia en lugares públicos deben cumplir con las medidas de seguridad de llevar permanentemente puesto un bozal y estar atado por una correa rígida, no extensible, de menos de dos metros de longitud.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Medina de Campo, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Medio Ambiente de Valladolid.

Y se han remitido también las posibles infracciones administrativas al servicio territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León de Valladolid y al Ayuntamiento de Alcazarén, como autoridades competentes en materia de animales de compañía