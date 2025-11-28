Carlos Martínez será la voz de la socialdemocracia en el Comité de las Regiones

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, fue elegido hoy en Bruselas ponente del grupo socialdemócrata en la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (Sedec) para debatir el dictamen sobre el futuro Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2028-2034.

Este nombramiento, según se destaca del PSCyL cobra valor en el ámbito español ya que el último ponente español en este organismo fue la entonces presidenta de Andalucía, Susana Díaz. En la actualidad, el otro ponente español en otra comisión distinta, la que debate el futuro de los Fondos Feder, es la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Comité de las Regiones

La Comisión Sedec forma parte del Comité de las Regiones y ella se debatirá la estructura financiera para los próximos diez años y que influirá en fondos cruciales para el impulso y desarrollo de Castilla y León como puede ser la Política Agraria Común (PAC) cuyo actual diseño ha sido criticado por las organizaciones agrarias de la comunidad.

El propio Carlos Martínez, en declaraciones recogidas por Ical, destacó que uno de sus objetivos será corregir la propuesta presupuestaria que pretende recortar un 20 por ciento de los fondos de la PAC, así como defender la política de cohesión como un pilar fundamental de competitividad territorial para corregir las graves desigualdades que Castilla y León “todavía padece en pleno siglo XXI”. “Hoy el Partido Socialista vuelve a ser la voz de Castilla y León en Europa. Ante la nada, el Partido Socialista. Ante el silencio cómplice, el Partido Socialista. Ante la invisibilidad y la inación, el Partido Socialista ejerciendo y dando voz a la voluntad de la ciudadanía”, afirmó.

Equipos técnicos

Durante la redacción del dictamen, Martínez trabajará con los equipos técnicos del CdR, con los grupos políticos y con otras instituciones europeas -incluido el Comité Económico y Social Europeo (CESE)- para asegurar que el Fondo Social Europeo Plus mantenga su esencia como instrumento clave de inversión social.

Entre las prioridades que defenderá como ponente destacan la preservación de una línea presupuestaria propia y sólida del FSE+ en el próximo Marco Financiero Plurianual; garantizar un papel central para las regiones y ciudades en la planificación, gestión y evaluación de los programas; evitar la renacionalización de las políticas sociales europeas; proteger la inversión social destinada a la infancia, la juventud, la igualdad de género y la lucha contra la pobreza y y reflejar la dimensión territorial, especialmente las necesidades de regiones intermedias, rurales y despobladas.