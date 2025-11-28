Aemet activará las alertas por nieblas a partir de la medianoche en Castilla y León

Una noche más, las bajas temperaturas y las heladas han sido protagonistas en gran parte de una Castilla y León que parecen haber entrado de lleno en el invierno pese a que todavía estamos a 28 de noviembre. Unas inclemencias meteorológicas a las que esta madrugada se han sumado con fuerza las nieblas, que han aparecido en múltiples puntos del territorio para dificultar la conducción a miles de castellano-leoneses. Según las previsiones de Aemet, este fenómeno se acentuará durante la entrada del fin de semana, llegando incluso a activar avisos amarillos en varias provincias de la Comunidad.

Como decimos, algunas zonas de Castilla y León se han visto afectadas ya durante esta pasada madrugada por la presencia de niebla, que solo ha sido un adelanto del primer gran episodio de este fenómeno en el territorio. Una situación que se complicará aún más durante la próxima madrugada, cuando se activen avisos amarillos en tres demarcaciones meteorológicas de Palencia, Valladolid y Zamora. Concretamente, esta situación desfavorable afectará a aquellas zonas conocidas como 'Meseta de...' en cada una de estas provincias, donde la visibilidad será de apenas 100 metros y puede ir acompañada de hielo y cencellada.

En lo relativo a las temperaturas que se esperan para este sábado, será complicado encontrar alguna población de mediano o gran tamaño con el mercurio por encima de los 0º C. Especialmente fría será la noche en lugares como Cuéllar (Segovia, -4º C), Carrión de los Condes (Palencia, -3º C) o Puebla de Sanabria (Zamora, -3º C). En cuanto a las máximas, rondarán la decena de grados durante el tramo más 'caluroso' del día, oscilando entre los 7º C de Burgos y los 12º C de Zamora en cuanto a las capitales de provincia se refiere. Asimismo, la llegada de la tarde traerá consigo precipitaciones en forma de lluvia que entrarán por el oeste y afectarán a toda la Comunidad.

Previsiones meteorológicas para el sábado, 29 de noviembre / AEMET

Carreteras cortadas

Por octava jornada consecutiva, la red secundaria de Castilla y León tiene cortadas cuatro de sus carreteras debido a las nevadas o la presencia de hielo. En el caso de Burgos, los cortes de carretera afectan a tres de las conexiones de la meseta con Cantabria: la BU-570 (Estacas de Trueba), la BU-571 (Portillo de La Sía) y la BU-572 (Portillo de Lunada). En esta última vía, además, se mantiene también cerrado el paso en la CA-643, su vertiente cántabra. Asimismo, se mantiene el corte de los días previos en la DSA-191, que une Candelario con El Travieso. Por el momento, se desconoce cuando serán transitables estas rutas de montaña.