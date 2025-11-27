Mercadona configura un listado de productos especiales de cara a la campaña de Navidad
La compañía recupera su surtido estrella de charcutería e incorpora novedades en los lineales para las fechas festivas
Mercadona confirmó en un comunicado que recupera, de cara a la campaña de Navidad, un listado de productos especiales para las fechas festivas, además de añadir otras referencias como novedades enfocadas a satisfacer los gustos de los clientes de Castilla y León.
Entre ellos se enmarcan los bocaditos de Papaya; la tabla de delicias de queso rellenas de mermelada, compuesta por caprichos de pimiento asado, bocaditos de crocanti y bocaditos con topping de piña; los caprichos de manzana, elaborados con leche de vaca y cabra y rellenos de confitura de manzana; o la crema de queso brie con trufa, el chorizo y el salchichón ibéricos.
Además, la compañía también incluye el paté Ibérico con trufas, el paté de oporto, la mousse de pato a la pimienta verde, y la tabla de patés de pato, con un surtido de cinco sabores diferentes.
Novedades
A todo ello se suman novedades en quesos, disponibles desde hoy en los supermercados de la compañía, donde destaca el queso curado jalapeño, elaborado con leche pasteurizada de oveja y jalapeño verde.
De igual forma, Mercadona incorpora para estas fiestas, en su surtido de jamones y quesos, productos como la media pieza de queso viejo intenso, la pieza entera de queso viejo y los jamones y paletas de bellota.
