El uso de mascarilla, recomendado en Castilla y León a profesionales y a ciudadanos vulnerables

La Junta de Castilla y León recomienda un año más el uso de mascarilla tanto a profesionales que atiendan a pacientes inmunodeprimidos o con infecciones respiratorias como a ciudadanos vulnerables, con el objetivo de lograr una mayor protección en estas personas, especialmente en espacios cerrados, ya que podrían tener menor respuesta a las vacunas y mayor riesgo de enfermedad grave.

La Dirección General de Salud Pública, en función de la situación epidemiológica, propone recomendaciones técnicas para el control de las infecciones respiratorias agudas (IRA), que son relevantes a lo largo de todo el año, pero que deben ser tenidas en cuenta especialmente durante la circulación estacional de virus respiratorios.

Vacunación

En el caso de los ciudadanos se recomienda seguir las recomendaciones de vacunación para todos los grupos de población diana, el uso de la mascarilla quirúrgica ante la presencia de síntomas respiratorios, especialmente en espacios cerrados o concurridos, transporte público y en centros sanitarios y sociosanitarios.

Además, para personas con factores de riesgo, se recomienda evitar aglomeraciones en espacios cerrados, la utilización de espacios al aire libre, disminuir las interacciones sociales y el uso de mascarilla quirúrgica para minimizar el riesgo de infección.

También se considera necesario, para el conjunto de la población, extremar las precauciones en personas mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas o en situación de inmunosupresión, la ventilación correcta de los espacios cerrados y evitar aglomeraciones en lugares poco ventilados, especialmente, cuando la persona presente síntomas.

Centros residenciales

Para centros residenciales, se recomienda reforzar las normas y procedimientos internos de prevención y control de infecciones respiratorias en los ámbitos vulnerables, especialmente en los espacios de reuniones comunes y espacios cerrados.

En el caso de los profesionales, la Gerencia Regional de Salud recomienda el uso de mascarilla a los profesionales de Atención Primaria y Atención Hospitalaria que atiendan a pacientes inmunodeprimidos o con infecciones respiratorias.

Además de las recomendaciones a la población general y a los profesionales, la Dirección General de Salud Pública lleva a cabo una serie de actuaciones para minimizar el impacto de la onda epidémica de IRA, que se resumen en el mantenimiento de los sistemas de vigilancia centinela de IRA y la vigilancia centinela de las infecciones respiratorias graves que requieren hospitalización (IRAG), el seguimiento de la evolución de la situación epidemiológica y virológica a nivel comunitario, nacional e internacional, la elaboración, revisión y difusión de las recomendaciones de vacunación frente a patógenos respiratorios para profesionales sanitarios.

Evaluación

También se realiza el seguimiento y evaluación de las coberturas vacunales e identificación de grupos de especial vulnerabilidad no vacunados, la evaluación precoz de la correspondencia entre cepas vacunales y circulantes y la elaboración, revisión y difusión a la población general de las medidas recomendadas para la prevención de las IRA con carteles e infografías en lugares públicos con las medidas recomendadas en cada momento.

Desde la Dirección General de Salud Pública se insiste en que la mejor medida preventiva es la vacunación. En este sentido, se recuerda a toda la población que a partir del viernes 28 de noviembre, se habilita la vacunación sin cita los fines de semana, en 183 Puntos de Atención Continuada (PAC) rurales y urbanos de Sacyl.

El horario de vacunación será los viernes de 15.00 a 21.00 horas y los sábados y domingos de 9.00 a 21.00 horas. El día 8 de diciembre, festivo, también se podrá acceder a la vacunación en el mismo horario, de 9 a 21 horas. Se podrán vacunar todas las personas que lo deseen frente a gripe y COVID, especialmente recomendada en las personas que pertenecen a los grupos diana.