Hospitalizada una mujer con quemaduras en el rostro tras explotar una olla a presión en una vivienda de Salamanca

Una mujer de 62 años resultó hoy herida con quemaduras en el rostro tras asistir a la explosión de la olla a presión que estaba utilizando en su vivienda de Salamanca. En concreto, el accidente doméstico tuvo lugar a las 14.18 horas en uno de los inmuebles emplazados en el número 17 de la calle Van Dyck.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca, el Cuerpo Nacional de Policía, así como de los Bomberos municipales y las empresas suministradoras de gas.

Por su parte, Sacyl movilizó una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico.