Detenido en Valladolid como presunto autor de una estafa en un caso vinculado a una santera

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid el pasado 19 de noviembre a un hombre como presunto autor de los delitos de estafa y extorsión en el marco de la operación "Santa", donde una mujer, que llegó a realizar transferencias por un importe total de 12.970 euros, fue víctima de una supuesta santera a la que recurrió para sanar una enfermedad grave de su marido, según informaron fuentes policiales recogidas por Ical.

La operación policial tuvo su inicio en el mes de mayo del 2025 cuando una mujer presentó denuncia en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Alicante. En su denuncia relataba como su marido había sido diagnosticado de una grave enfermedad, por lo que, “presa de la incertidumbre y la preocupación, en un estado de debilidad física y psicológica”, recurrió a los servicios de una santera a través de la red social Instagram, “desesperada por conseguir que el estado de salud de su marido mejorase”.

Rituales

La santera fue exigiéndole distintas cantidades de dinero en conceptos de primera consulta, así como por diferentes rituales que manifestaba a la víctima que estaba llevando a cabo. En concreto la mujer realizó varios pagos por un importe total de 12.970 euros, al llegar a declarar una de las transferencias como un pago para comprar un coche, y así poder justificar la cantidad en su entidad bancaria.

Amenazante

Cuando la santera exigió más dinero a la mujer y la víctima puso pegas a realizar más transferencias, el tono de los mensajes que le dirigía la estafadora se volvió cada vez “más amenazante”, al llegar a hacer creer a su víctima que “utilizaría la magia para hacer enfermar a otros miembros de la familia”. Finalmente, un amigo de la familia la convenció de que presentase denuncia en dependencias policiales.

Cuando esa denuncia llegó al Grupo 1º de Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Alicante, iniciaron una investigación que se ha dilatado durante meses para determinar la identidad de la persona que se hacía pasar por santera. Hasta el momento no se ha podido esclarecer la identidad, puesto que todos los números de teléfono con los que se ponían en contacto con la víctima corresponden a la República Dominicana.

Lo que sí han determinado sin ningún género de dudas es la identidad del beneficiario de las transferencias, que es un hombre con domicilio en Valladolid, oriundo de República Dominicana. Consultadas las bases de datos policiales a este hombre le constaban numerosos antecedentes por distintos delitos.

Puestos sobre aviso por los investigadores de Alicante, los agentes de Policía Nacional de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Valladolid iniciaron la búsqueda del varón hasta su localización y detención como presunto autor de los delitos de estafa y extorsión y a su traslado a dependencias policiales. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, a quien se le ha dado traslado de todas las diligencias policiales efectuadas, que quedó en libertad.