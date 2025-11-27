Castilla y León activa la aplicación "EnacyL": una ventana contra la soledad

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presentado este jueves en Soria la aplicación "Enacyl", que integra, en tiempo real, todas las actividades, recursos y apoyos relacionados con el envejecimiento activo y saludable y la lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social.

Durante la presentación este jueves en el ayuntamiento de El Burgo de Osma (Soria), Blanco ha explicado que todas las personas mayores de la comunidad van a beneficiarse de una herramienta "de fácil acceso y muy intuitiva" para que, aquellos que deseen realizar alguna actividad o establecer vínculos y relaciones sociales, pueden consultarla y descubrir qué opciones tienen cerca de su domicilio.

Esta plataforma va a recoger todas las actividades que organicen las gerencias territoriales de Servicios Sociales en sus 49 centros de día y la "Red amiga" de apoyo frente a la soledad no deseada.

Actividades programadas

"Enacy" cuenta con un"'Mapa de recursos de envejecimiento activo y prevención de la dependencia" en el que se recogen todas las actividades programadas, las geolocaliza y las actualiza en tiempo real para facilitar al usuario una elección personalizada y adaptada a sus preferencias.

Así, cada resultado va a mostrar el tipo de actividad que se organiza en cuatro categorías: promoción de hábitos saludables, competencias para la vida autónoma, relación con el entorno y promoción del conocimiento y, también, informa de quién lo organiza, ubicación, periodo y lugar de inscripción, duración de la actividad y distancia hasta su municipio.

Conectar con el exterior y relacionarse

La filosofía de esta plataforma va más allá de la búsqueda de la mera actividad ya que, según Blanco, "es una ventana que conecta a la persona mayor con el exterior, ya que les permite descubrir alternativas que faciliten sus relaciones sociales y les permite organizarse y programar actividades junto a otras personas".

Así, a la vez que se promueve el envejecimiento activo y saludable, ha explicado la vicepresidenta, "es un excelente recurso para combatir la soledad no deseada", por lo que se suma al amplio abanico de herramientas puestas en marcha por la Junta para luchar contra la denominada 'epidemia del siglo XXI' al amparo del 'Plan de Acción de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025'.

Para losprofesionales

Pero, además, "Enacyl" también es una aplicación útil para los profesionales de los Servicios Sociales, puesto que, con toda la información a su alcance y en tiempo real, van a poder atender a las personas mayores con mejor orientación y asesoramiento.

A su vez, se va a ir completando y mejorando el mapa de recursos, puesto que estos profesionales van a contar con una visión global de todas actividades programadas en la comunidad, lo que va a garantizar la diversidad de la oferta y las administraciones y entidades van a complementarse.

Más de 6.000 talleres y 8.000 actividades a golpe de clic

Va a hacer visibles, con un solo clic, los más de 6.200 talleres y 8.300 actividades puntuales que se celebran en Castilla y León en un solo año, que se desarrollan en 1.203 municipios y en los que participan más de 190.000 personas, según datos de 2024.

De este modo, la plataforma va a cobrar especial importancia especialmente en el medio rural, ya que permitirá mejorar la coordinación entre organizadores, participantes y los 2.248 municipios de la Comunidad, para así garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a estas actividades.

Por tanto, se facilitará la gestión del "Programa Integral de Envejecimiento Activo", columna vertebral del amplio abanico de actividades y apoyos que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pone a disposición de las personas mayores con el objetivo de promocionar su autonomía y prevenir la dependencia.

Soledad no deseada

La Junta ha desarrollado un conjunto de recursos para prevenir, detectar o intervenir en aquellas situaciones de soledad no deseada y también ha puesto en marcha iniciativas y actividades que también van a poder conocer a través de la plataforma aquellas personas mayores que se sientan solas.

"Espacios de encuentro"

Una de ellas son los "Espacios de Encuentro", lugares dirigidos al desarrollo de actividades en grupo y, por tanto, al fomento de las relaciones interpersonales que, por el momento, cuenta con 80 de estos espacios, de los cuales 40 están gestionados por la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas y otros 40 se ubican en los centros de día de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

"Cerca de ti Navidad"

Y otra es la iniciativa es "Cerca de ti Navidad", mediante la que la Junta ofrece a aquellas personas que vayan a pasar las fiestas en soledad un hueco en la mesa de las residencias de mayores de titularidad autonómica.

Así, aquellos que lo deseen, no sólo podrán comer y cenar en Navidad, Año Nuevo, Nochebuena y Nochevieja, sino que también tienen la posibilidad de participar en las actividades que se organicen durante la tarde, todo ello gratuitamente y en la que han participado 62 personas en las últimas dos navidades.