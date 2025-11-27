Las bodegas subterráneas de Aranda de Duero, laberinto oculto con historia

Desde las catedrales de diferentes estilos arquitectónicos, símbolos de un pasado artístico apasionante, pasando por los castillos más antiguos e impresionantes hasta los paisajes que parecen sacados de otro mundo, Castilla y León guarda "entre sus muros" una historia deslumbrante, paisajes infinitos y una gastronomía excepcional al alcance de cualquiera que quiera disfrutar desde la calma y la tranquilidad.

La comunidad autónoma invita al turista a disfrutar de la esencia de la España rural y tradicional desde la diversidad, la naturaleza y la buena comida.

Las bodegas subterráneas de Aranda de Duero

La villa de Aranda de Duero es la capital vinícola de la Ribera del Duero y guarda un gran tesoro bajo sus calles, donde prácticamente se esconde otra ciudad. Un auténtico laberinto excavado entre los siglos XII y XVIII, a varios metros de profundidad, que guardan bajo el suelo más de ocho siglos de historia.

Se trata de un entramado de bodegas subterráneas que formaban un sistema de túneles conectados entre sí donde el vino se elaboraba, guardaba y protegía de los robos, las inclemencias climáticas e incluso de las guerras que se produjeron en la zona.

Gracias a la temperatura constante que se mantenía en el subsuelo y la humedad natural del espacio, estas bodegas se convirtieron en el corazón económico de la villa medieval e incluso en un lugar que servía como protección y refugio.

En toda la zona hay catalogadas casi 120 bodegas con galerías de hasta 5 km de longitud dónde se han llegado a almacenar más de medio millón de cántaras de vino en cubas de roble. Las cántaras de vino se construían dentro de la bodega y las más antiguas datan del siglo XVIII, pero la mayoría se elaboraron unos cuatro siglos antes. El casco viejo de la ciudad es la zona que más bodegas alberga bajo el suelo.

Una iniciativa por parte del ayuntamiento en comunión con propietarios de bodegas históricas, ha permitido, en los últimos años, empezar a realizar trabajos de restauración para poner en valor esta cápsula del tiempo que durante décadas permaneció olvidada y cerrada.

Hoy en día, muchas bodegas y asociaciones locales han comenzado a organizar catas y experiencias que buscan atraer al turista para embarcarse en una aventura que no olvidarán. Los visitantes pueden recorrer estas galerías centenarias y contemplar cómo era todo el proceso de elaboración del vino desde que entraba en la cuba hasta que se servía en la mesa.

Las bodegas subterráneas son un patrimonio que no se ve desde la calle, pero que vuelve a cobrar protagonismo gracias a los esfuerzos por preservarlas y convertirlas en una atracción turística más de España.