La Aemet pone el foco en las nieblas durante las dos próximas noches en Castilla y León

Como suele ser habitual en estas fechas, las bajas temperaturas y la niebla parecen haber llegado a Castilla y León para quedarse. Esa es, al menos, la previsión que realiza Aemet para los próximos días. Una situación que causará algún que otro problema durante la próxima madrugada y que se debería acentuar 24 horas después, cuando una parte importante de la meseta castellano-leonesa se despierte con el aviso amarillo por este tipo de inclemencias. Asimismo, las temperaturas mínimas volverán a dejar el mercurio bajo cero en muchos puntos del territorio, obligando a sus habitantes a no descuidar los abrigos y los sistemas de calefacción.

Aunque algunas zonas de Castilla y León se hayan visto ya afectadas por la niebla en jornadas y semanas precedentes, el primer gran episodio continuado de este fenómeno tan común en estas latitudes llegará en las próximas horas. Según indica la previsión de Aemet para la próxima madrugada (entre las 00:00 y las 06:00 de la mañana), serán muchos los municipios afectados en mayor o menor medida. Especialmente reseñable será en Burgos y Soria, donde prácticamente toda la provincia sufra los estragos de la niebla. De manera más puntual, también dormirán cubiertas algunas zonas de Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.

Con la llegada del fin de semana, la situación no hará más que empeorar, pues tres demarcaciones meteorológicas entrarán en aviso amarillo entre la medianoche y las 12:00 del mediodía del sábado. En resumen, serán aquellas que incluyen 'Meseta' en su nomenclatura en Palencia, Valladolid y Zamora. Sin llegar a un punto tan extremo, también habrá presencia de niebla en Burgos, Soria y el suroeste de Salamanca. En cuanto a las temperaturas, las mínimas volverán a rondar los 0º C en todas las capitales de provincia durante las dos próximas noches, ya sea ligeramente por encima o con el mercurio llegando hasta los -2º C durante esta madrugada.

Previsión de temperaturas para los días 28 y 29 de noviembre / AEMET

Carreteras cortadas

Por séptima jornada consecutiva, la red secundaria de Castilla y León tiene cortadas cuatro de sus carreteras debido a las nevadas o la presencia de hielo. En el caso de Burgos, los cortes de carretera afectan a tres de las conexiones de la meseta con Cantabria: la BU-570 (Estacas de Trueba), la BU-571 (Portillo de La Sía) y la BU-572 (Portillo de Lunada). En esta última vía, además, se mantiene también cerrado el paso en la CA-643, su vertiente cántabra. Asimismo, se mantiene el corte de los días previos en la DSA-191, que une Candelario con El Travieso. Por el momento, se desconoce cuando serán transitables estas rutas de montaña.