Más de 300.000 euros para fomentar la conservación de colonias de murciélagos en Castilla y León

La Junta de Castilla y León autorizó hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión de 331.271 euros destinada a la aprobación del gasto de un encargo a la Empresa de Transformación Agraria, SA (Tragsa) para la realización de actuaciones dirigidas a evitar la progresiva reducción de las poblaciones de murciélagos. Se trata de una actuación financiada con fondos Next Generation.

En concreto, la empresa pública llevará a cabo actuaciones como la regulación de accesos a ciertas cavidades con presencia de colonias de murciélagos a través de la instalación y reparación de cerramientos semipermeables que permitirán garantizar que el paso de personas y otras especies de fauna en su interior, no resultan perjudiciales para los quirópteros.

refugos quirópteros

Por otro lado, afrontará la restauración ambiental del entorno de diversos refugios de quirópteros mediante la retirada de residuos sólidos urbanos abandonados, material de derrubio y limpieza del guano, así como a través de la realización de actuaciones auxiliares en edificaciones con presencia de colonias de murciélagos para mejorar su estado de conservación.

Finalmente, acometerá la instalación junto a cavidades y refugios de quirópteros de carteles informativos sobre las especies de murciélagos presentes.