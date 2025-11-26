PP y Vox tumban una iniciativa del PSOE sobre violencia de género que pedía crear unos premios dedicados a Nevenka Fernández

El pleno de las Cortes rechazó hoy con los votos de PP, Vox y los dos procuradores no adscritos (Ana Rosa Hernando y Javier Teira) una proposición no de ley del Grupo Socialista, apoyada por toda la oposición, que pedía comprometerse con la erradicación de la violencia de género y crear unos premios anuales dedicados a la exconcejal de Ponferrada Nevenka Fernández, víctima de acoso sexual por parte del entonces alcalde, para reconocer a los que trabajan en favor de una igualdad real.

La iniciativa, defendida por la viceportavoz socialista y vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio, instaba a la Junta a ratificar su compromiso con la erradicación de la violencia machista, implementar el nuevo Pacto de Estado “sin excusas” o reforzar la colaboración con el movimiento feminista, así como crear unos galardones con el nombre de Nevenka Fernández como “símbolo de de resiliencia y y de lucha contra la violencia de género”.

La socialista Nuria Rubio advirtió de que sólo cabía la posibilidad de situarse al lado de las mujeres, sus derechos y libertades, o junto a los que niegan la violencia, ya que señaló no basta con hacer “discursos vacíos”. “Cualquier intento de retroceso será combatido”, dijo, puesto que dejó claro no van a permitir que las mujeres sean “moneda de cambio” para mantener un gobierno, porque recalcó sus derechos ni se negocian, ni se venden.

Además, Nuria Rubio aseguró que en Castilla y León saben lo que significan los discursos que “blanquean” la violencia machista y los que buscan “contentar a la extrema derecha” más que que proteger a las mujeres. De forma, señaló que no aceptarán que vuelvan a ser “moneda de cambio” para mantener un gobierno y confió en que se logre aprobar una ley “buena” y “positiva” para las mujeres tras varias reuniones de la Ponencia.

Rechazo

La ‘popular’ Inmaculada Ranedo reafirmó el compromiso “irrenunciable, total y absoluto” del PP con la erradicación de la violencia de género, que se ha cobrado 38 vidas este año en España, y como ejemplo puso la política de la Junta para ofrecer “amparo” y “protección” de las víctimas, al tiempo que evitó detallar los comportamientos de algunos dirigentes socialistas. Además, criticó que se dejara pasar la “oportunidad” de aumentar los fondos con los nuevos presupuestos y garantizó el cumplimiento del Pacto de Estado.

Vox no apoyó la iniciativa, porque según explicó Susana Suárez el relato feminista del 25N del PSOE, el “partido de las prostitutas”, es un “peligro” para las mujeres. Como ejemplo puso a la ley del "sólo sí es sí", que defendió la que será la nueva fiscal general del Estado, la salmantina Teresa Peramato, a la que denominó “otra Charo feminista”. Además, rechazó que sean “negacionistas” en su partido, pidió “más sentido común y menos fanatismo ideológico” y acusó a PP y PSOE de hacer el “paripé”.

La viceportavoz socialista, en su segundo turno, rechazó las enmiendas de PP y Vox y consideró un “peligro” que los de Santiago Abascal vuelvan a formar parte del gobierno de la Comunidad. Además, recriminó al PP que no acepte crear unos premios con el nombre de Nevenka Fernández, a pesar de que el artículo 18 de la nueva ley recoge poner en marcha unos galardones anuales y se preguntó si los socialistas son tan “malos” como pretenden aprobar con ellos esta norma.

Respaldo

En nombre de UPL-Soria Ya, la "leonesista" Alicia Gallego pidió reflexionar y solidarizarse con las víctimas para erradicar esta “lacra”, que además en Castilla y León no tiene “buenos” datos, especialmente en el medio rural. A su juicio falta sensibilización y políticas activas por parte de la Junta y criticó que no se haya actualizado antes la ley de violencia de género, a la que su partido ha presentado unas 40 enmiendas al tiempo que pidió “consenso”.

También, Pablo Fernández (Unidas Podemos) respaldó el texto porque la lucha contra la violencia machista tiene que ser una “prioridad absoluta” y consideró que en las instituciones no puede tener cabida “ni el más mínimo retroceso”. Por ello, se mostró expectante con el voto del PP ante sus pactos con Vox.

Finalmente, el procurador Francisco Igea, ex de Ciudadanos, apoyó la iniciativa y aludió a la importancia de que se apruebe la nueva ley de violencia de género, con un mensaje al PP. También destacó la figura de la socialista Charo Velasco por su apoyo a Nevenka Fernández para recordar la importancia de “no pactar” o “no transigir”.