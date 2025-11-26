Muere un octogenario en el incendio de una vivienda en León

Un hombre de unos 80 años de edad falleció en la mañana de hoy como consecuencia de un incendio producido en una vivienda unifamiliar situada en el Barrio Pasal de la localidad leonesa de Caboalles de Abajo.

El suceso se produjo a las 9.27 horas, cuando el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada de alertaba del fuego y de que podría haber una persona en el interior de la vivienda. La sala del 1-1-2 informó a la Guardia Civil de León, a los Bomberos de la Diputación de León, a la Policía Local de Villablino y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de un varón de unos 80 años, por lo que se anuló el helicóptero medicalizado. Además, durante el seguimiento del incidente, los bomberos indicaron que el incendio se produjo en la habitación en la que se encontraba el fallecido.