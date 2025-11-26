Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre de 72 años tras estamparse un turismo contra una vivienda en Santa María de Huerta (Soria)

El accidente de tráfico mortal tuvo lugar sobre las 10.00 horas

Vehículo de la Guardia Civil.

Vehículo de la Guardia Civil. / LOZ

Ical

Soria

Un varón de 72 años perdió hoy la vida tras verse involucrado en un accidente de tráfico en Santa María de Huerta, provincia de Soria. En concreto, accidente tuvo lugar sobre las 10.00 horas en la calle Torrehermosa, donde se produjo la colisión de un turismo contra una vivienda.

Según informaron a Ical fuentes oficiales, a esta hora la Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents