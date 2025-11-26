Los mataderos de Castilla y León denuncian una "situación crítica" por el descenso de las cabezas de ganado ovino y vacuno

La Asociación de Mataderos de Castilla y León, Amacyl, denunció hoy que estas instalaciones “viven una situación crítica” por el descenso de las cabezas de ganado ovino y vacuno. “Las políticas de la PAC, la excesiva burocracia, las problemáticas en torno a la gestión del bienestar animal y la falta de relevo, son las principales causas de la reducción de la cabaña ganadera española”, denunciaron.

El descenso constante del número de explotaciones, indicaron, conlleva una reducción de los sacrificios de cabezas de ganado y el aumento de los precios al consumidor al mantenerse la demanda y reducirse la oferta. Así, sentenciaron que los mataderos de Castilla y León viven una situación “difícil, que de no revertirse, puede amenazar la actividad económica de estos centros y el empleo en las zonas rurales, donde están ubicados la mayoría, que es en donde más se necesitan”, como recoge Ical.

Amacyl urgió a las distintas administraciones a tomar medidas que frenen el abandono de la actividad ganadera y fomenten el relevo generacional, “eliminando las trabas burocráticas y estimulando las ayudas para mantener la labor de los ganaderos”. Amacyl denuncia que ahora, “se está haciendo todo lo contrario con las políticas de la PAC reduciendo la ayudas y fomentando el abandono”.

Excesiva carga impositiva

A esta situación complicada se une, prosiguieron desde la organización, “la excesiva carga impositiva que los mataderos de Castilla y León sufren actualmente” y arremetió contra la aportación económica por cabeza de ganado que sacrifican que deben abonar a las interprofesionales Provacuno e interovic, 50 céntimos en el caso del vacuno y ocho en el del ovino, y las mismas cuantías los propios ganaderos.

Amacyl denunció que estas cantidades son “totalmente desproporcionadas y abusivas”. “En estos momentos no podemos asumirlas porque son un coste elevadísimo y porque estamos asumiendo el coste que los ganaderos tienen que aportar en la mayoría de los casos. Los mataderos están aportando a estas dos entidades 16 céntimos por cabeza de ovino sacrificada y 1 euro por cabeza de vacuno, algo inviable y que se tiene que revisar por el Gobierno”, señalan desde AMACYL. Además rechazan que los mataderos tengan que recaudar por ley esas cantidades. "Lo justo es que los destinatarios de estas cantidades sean los que las recauden y que no seamos los mataderos los que tengamos que hacer esta la labor de recaudación”.

Ayudas Leader

La asociación también denunció que muchas ayudas Leader a las que los mataderos pueden acceder para impulsar inversiones o modernizar sus instalaciones, “se quedan desiertas por la cantidad de requisitos que se piden”. Estas ayudas, explicacon, suelen estar ligadas a la creación de empleo o contratación de mujeres pero “no tienen en cuenta las características donde están ubicados estos centros donde la población que vive es reducida”.

Así, Amacyl pidió mayor “flexibilidad” en los requisitos y reorientar el objeto de las ayudas a la mejora de la competitividad y al mantenimiento del empleo para que estos centros “puedan seguir manteniendo la actividad y fomentando la actividad económica en la zona donde se encuentran”.