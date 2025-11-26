Gran parte de Castilla y León volvera a estar bajo cero durante la próxima noche

La climatología invernal ha pasado a mejor vida en Castilla y León, al menos de momento. Después de dos semanas en las que las incesantes lluvias y grandes temporales de nieve han causado más de un problema en el territorio, las nueve provincias encaran dos jornadas relativamente tranquilas en cuanto a precipitaciones se refiere. Sin embargo, como es común en esta época del año, este detalle tiene su contrapunto en las temperaturas, que serán más bajas de lo habitual durante las noches y obligarán a los castellano-leoneses a abrigarse cuando se vayan a dormir o cojan camino de sus puestos de trabajo a primera hora.

A lo largo de la madrugada del miércoles al jueves, los mercurios bajarán de forma considerable, alcanzando temperaturas bajo cero en muchos puntos de Castilla y León. Especialmente sensibles a este descenso de las temperaturas serán localidades como la segoviana Cuéllar (-4º C), la vallisoletana Medina del Campo (-3º C), la zamorana Puebla de Sanabria (-2º C) o la salmantina Guijuelo (-2º C). En cuanto a las capitales de provincia, todas tendrán registros por debajo de los 0º C a excepción de Burgos (2º C) y Segovia (1º C). Casualmente, es esta segunda urbe la que tiene la máxima más baja de la jornada, con 9º C, al igual que ocurrirá en Ávila.

En cuanto a la humedad relativa, la práctica totalidad de Castilla y León se situará por encima del 90% en algún punto de la jornada, salvo casos puntuales como Arenas de San Pedro (oscilará entre el 50% y el 75%) o Villablino (entre el 45% y el 85%). Tampoco será este jueves un día especialmente ventoso, con rachas sostenidas de entre 10 y 15 kilómetros por hora, de componente norte en gran parte de la Comunidad. En cuanto a las precipitaciones, desaparece por completo la probabilidad de nieve, mientras que las lluvias solamente tendrían como escenario el norte de Burgos durante la mañana, con un 40% de posibilidades en Espinosa de los Monteros.

Carreteras cortadas

Por sexta jornada consecutiva, la red secundaria de Castilla y León tiene cortadas cuatro de sus carreteras debido a las nevadas o la presencia de hielo. En el caso de Burgos, los cortes de carretera afectan a tres de las conexiones de la meseta con Cantabria: la BU-570 (Estacas de Trueba), la BU-571 (Portillo de La Sía) y la BU-572 (Portillo de Lunada). En esta última vía, además, se mantiene también cerrado el paso en la CA-643, su vertiente cántabra. Asimismo, se mantiene el corte de los días previos en la DSA-191, que une Candelario con El Travieso. Por el momento, se desconoce cuando serán transitables estas rutas de montaña.