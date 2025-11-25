Triana Martínez disfruta las primeras horas de su permiso penitenciario

Triana Martínez, condenada a 20 años de prisión por el asesinato de la que fuera presidenta de la Diputación de León y del PP provincial, Isabel Carrasco, abandonó esta mañana el centro penitenciario asturiano de Villabona para disfrutar de su primer permiso penitenciario, concedido por un periodo de duración de tres días tras 14 negativas a las solicitudes previas.

Más de once años en prisión

La interna se beneficia así de sus primeros días de libertad tras cumplir once años y medio de prisión desde que fue condenada. El juzgado le ha impuesto la obligación de comparecer diariamente ante la Policía y la prohibición de acercarse o comunicarse con familiares de la víctima. Triana cumple condena junto a su madre, Monserrat González, autora material de los disparos que acabaron con la vida de Carrasco en la tarde de 12 de mayo de 2014, cuando se dirigía a la sede del partido. Los impactos le produjeron un "shock hipovolémico" y destrucción de centros nerviosos superiores que le provocaron la muerte de forma instantánea.

Cooperadora necesaria

Triana Martínez fue considerada cooperadora necesaria de un delito de asesinato, con la circunstancia de alevosía con la concurrencia con atentado a la autoridad, agravado por el uso de arma de fuego, el agravante de disfraz y el atenuante de reparación parcial del daño, a la pena de 17 años y medio, con abono del tiempo pasado en prisión provisional, y a una pena de dos años y medio de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas.

Para su madre, con la que comparte prisión en el cumplimiento de la condena, se dictó una pena de como autora de un delito de asesinato en concurrencia con atentado a la autoridad, agravado por el uso de arma de fuego y con el agravante de disfraz y la atenuante de reparación parcial del daño, de 19 años de cárcel con abono del tiempo que ha pasado en situación de prisión provisional, accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, más tres años más por el delito agravado de tenencia ilícita de armas.

Penas de 22 y 20 años de prisión

El juicio del caso se desarrolló en la Audiencia Provincial de León entre el 18 de enero y el 15 de febrero de 2016. La madre tenía entonces 60 años y la hija 37. Ambas presentaron recursos que fueron rechazados en diciembre de ese mismo año, con la consiguiente confirmación de las penas de 22 y 20 años, respectivamente,

La tercera acusada, la agente de Policía Local de León Raquel Gago que era amiga íntima de Triana, fue finalmente considerada cómplice de asesinato en concurso con atentado y condenada también por tenencia ilícita de armas, estrenó recientemente su libertad provisional tras cumplir el preceptivo porcentaje de la pena impuesta, 14 años de prisión en los que, según los datos trascendidos su comportamiento fue ejemplar en contraste con el de Montserrat y Triana, sobre las que los funcionarios de los centros en lo que han cumplido condena han manifestado numerosas quejas.