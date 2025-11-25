Los parajes naturales del sur de Salamanca, una de las joyas 'escondidas' de Castilla y León

Castilla y León es un territorio en el que los lugares a visitar por los turistas son infinitos. Muchos de ellos son conocidos internacionalmente, algunos son inmateriales -como podría ser la Semana Santa de Zamora o los Carnavales de Ciudad Rodrigo-, otros de reciente creación... Y, en algunas ocasiones, quedan 'escondidos' y opacados por aquellos de mayor enjundia con los que comparten cartelera en su provincia. Ese podría ser el caso de gran parte de la mitad sur de Salamanca, donde los parajes verdes cobran especial relevancia, como es el caso del para muchos desconocido Parque Natural de Las Batuecas y Sierra de Francia.

Los amantes salmantinos de los deportes de montaña se sabrán de memoria prácticamente cada rincón y pueblo englobado dentro de esta zona natural. Aunque la comarca en la que conviven todos los núcleos de población solamente toma el nombre de 'Sierra de Francia', es ineludible el estatus como capital que tiene La Alberca en este pequeño espacio del sur de Salamanca. Un municipio de apenas un millar de habitantes en el que las edificaciones de arquitectura tradicional aún perduran, siendo su principal ejemplo la Casa Consistorial. Además, una parte importante de su patrimonio fue costeada durante siglos por el Ducado de Alba, una de las grandes familias nobiliarias de España.

Dejando atrás la principal localidad de este entorno paradisiaco, los visitantes se podrán acercar hasta la Peña de Francia, ya sea a pie o por la SA-203 que nace en lo más alto del Paso de los Lobos. Aún más arriba, a unos 1700 metros sobre el nivel del mar, se construyó el Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia en el siglo XV bajo la tutela de los padres dominicos. Junto a la edificación principal, también existen dos capillas -la de San Andrés y la de La Blanca-, junto a un mirador conocido como el Balcón de Santiago. Integrada en el paisaje sobre una edificación acorde a los materiales de sus 'acompañantes', se instaló el pasado siglo un repetidor de telecomunicaciones.

Sendas y castillos

Otro de los atractivos turísticos de algunos pueblos que forman parte del Parque Natural de Las Batuecas y Sierra de Francia son los castillos que se levantaron sobre sus tierras. Ejemplo de ello son los de Miranda del Castañar (Siglo XIV) y San Martín del Castañar (Siglo XV). En caso de ser un apasionado de las zonas bucólicas y de las sendas que recorran este tipo de entornos, destaca el conocido como Bosque de los Espejos, donde el arte se mezcla con la naturaleza en las inmediaciones de San Martín del Castañar. Por último, para los amantes de los orígenes del ser humano, son inevitables las visitas al Museo de los Mares Antiguos -en Monsagro- y el arte rupestre en Las Batuecas o La Alberca.