Mañueco reitera que antes de final de año funcionarán las unidades de ictus de Zamora, Ávila, Palencia y El Bierzo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reiteró hoy que antes de final de año entrarán en funcionamiento las unidades de ictus de Ávila, Zamora, Palencia y El Bierzo, y aseguró que a lo largo de la legislatura se han dado grandes pasos en infraestructuras y adquisición de alta tecnología, además de incrementarse el número de profesionales. “Ha sido un esfuerzo importante, pero ser el segundo sistema sanitario mejor valorado por los propios pacientes, nos obliga a querer más y ser el primer sistema de salud. Por esto trabajamos todos días”, afirmó.

Mañueco, en respuesta a una pregunta del procurador de Por Ávila Pedro José Pascual Muñoz sobre los compromisos sanitarios de la Junta con la provincia, hizo referencia a las distintas inversiones llevadas a cabo en la provincia abulense y explicó que ya se está trabajando en el Hospital Provincial de la capital abulense para poner en marcha un programa de rehabilitación cardiovascular.

Al mismo tiempo, se refirió a la adquisición de cirugía robótica para el Complejo Hospitalario y a la licitación del helicóptero de urgencias. En su intervención, que destacó el compromiso de la Junta con la provincia abulense y con todas las de la Comunidad, también anunció que en breve será una realidad la unidad del dolor crónico de Arenas de San Pedro, y enumeró las obras de reforma de los centros de salud de Madrigal de las Altas Torres, Arévalo y Sotillo de la Adrada

Pascual Muñoz, que reconoció que el sistema sanitario “es muy bueno, pero es mejorable”, advirtió de la necesidad de mejorar el "Código Ictus", ya que “un día funciona y otro no”. Además, aseguró que hay más posibilidad de fallecer de ictus en la provincia de Ávila que en otras donde estas unidades si funcionan.

También se refirió a los problemas con los helicópteros sanitarios, “que ni vuelan por la noche ni con mal tiempo” y se refirió a los riesgos que suponen que ciertos tipos de urgencias graves obliguen a trasladar a los pacientes a otras ciudades.