Mañueco apela a la "unidad" en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el PSOE lo tacha de "machista"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apeló hoy a la “unidad” de todos en la lucha contra la violencia machista y consideró que en un debate de estas características en las Cortes se debía huir del “ruido”, después de que la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, dudara de su compromiso con esta cuestión y considerara que era igual de “machista” y “bárbaro” que los que niegan su existencia.

En el pleno de las Cortes, la socialista le preguntó si apoyaba la lucha contra la violencia machista a lo que Fernández Mañueco le respondió: “Sí con toda firmeza”. A continuación, el jefe del Ejecutivo autonómico insistió en que debe haber “tolerancia cero” con la violencia machista y ratificó su “compromiso más absoluta” con la lucha contra esta “lacra” que consideró se debe hacer “todos juntos y unidos”.

“Acabar con la violencia machista debía ser uno de los objetivos esenciales de cualquier sociedad”, dijo Fernández Mañueco, quien confió en que los socialistas no pongan "excusas" para bloquear la nueva ley de violencia de género que se tramita en las Cortes.