Luis Alberto de Cuenca, medalla de oro de la poesía

La melancolía es parte intrínseca de los poetas, la necesitan para escribir versos que de verdad transmitan emociones profundas y no trivialidades. Pero a pesar de que es difícil arrancar a los amantes de los versos esa dosis cotidiana de nostalgia, hay momentos que logran borrar cualquier rastro de pesar.

Así lo aseguraba el poeta Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950) al recoger en el Teatro Real uno de los premios más importantes de su carrera literaria: el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que este 2025 ha llegado a su edición número 34.

"La vida de los seres humanos está hecha de alegrías y de penas. Las penas conviene olvidarlas, aunque a veces se afinquen en nuestro corazón (...) Soy en este momento completa y radicalmente feliz. La consecución del mítico premio ha desterrado por unas horas todo atisbo de tristeza en mi alma", aseguraba el poeta durante su discurso tras recoger el reconocimiento.

Y con razón, porque el premio con el que ha sido reconocida su trayectoria, suscrito dentro del Convenio Marco de Cooperación Cultural entre la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, es el más relevante en el ámbito de la poesía iberoamericana. Se otorga a autores vivos cuya obra representa una aportación significativa al patrimonio cultural de España e Iberoamérica.

Según el jurado de esta XXXIV edición, Luis Alberto de Cuenta ha sido merecedor del galardón porque "su obra lírica se caracteriza por una profunda erudición literaria y un estilo que se mueve entre la reflexión filosófica, la exploración de la cultura clásica y la introspección personal".

Entrega del premio

El galardón lleva el nombre de Su Majestad la reina Doña Sofía por la sensibilidad literaria que siempre ha mostrado y por su deseo de querer reconocer la difícil y sublime escritura que es la poesía. Precisamente, para ella tuvo palabras durante su discurso Luis Alberto de Cuenca, que mostró públicamente el aprecio que siente por doña Sofía, de cuyas manos recibía el galardón.

"Durante ocho años, como director de la Biblioteca Nacional y secretario de Estado de Cultura, acompañé a Su Majestad (la reina Doña Sofía) en todo tipo de actividades. Guardo un recuerdo imborrable que se instalará en un espacio privilegiado de mi memoria coincidiendo con este momento de plenitud", remarcaba. Este premio, continuaba el poeta, "constituye un formidable colofón al libro de mis devociones por vuestra Majestad".

En la ceremonia, celebrada en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid el pasado 18 de noviembre, también participaron la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado.

Para este último, el galardonado es "uno de los autores líricos en lengua española más destacados de los últimos cincuenta años. Un puente entre el clasicismo y el mundo moderno que ha sabido acercar a los ciudadanos su amplio saber a través de la poesía".

Por su parte, de la Cueva incidía en que Luis Alberto de Cuenca es "un hombre de letras, de vasta cultura, humanista en el amplio sentido de la palabra". "Tiene libertad para moverse entre todos los registros, pero a menudo resume su propia y rica trayectoria definiéndose únicamente como poeta", añadía.

Luis Alberto de Cuenca durante la entrega del XXXIV Premio Reina Sofia Poesia Iberoamericana 2025 / Universidad de Salamanca

No le falta razón a la presidenta cuando habla de "rica trayectoria" porque Luis Alberto de Cuenca es poeta, pero también doctor en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Investigación en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Pero su curriculum no acaba ahí, porque preside el Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España y forma parte del Real Patronato del Museo del Prado. Además es traductor, ensayista y guionista y colabora como columnista y crítico literario del periódico ABC.

En cuanto a su creación literaria, la lista es amplia y variada y abarca diversos géneros como el ensayo y la literatura infantil, aunque el escritor es sobre todo conocido por su contribución a la poesía contemporánea. Entre sus principales obras destacan "La Caja de plata" (1985), "El otro sueño" (1987), "El hacha y la rosa" (1993), "Por fuertes y fronteras" (1996), "Bloc de otoño" (2018) o "El Secreto del Mago" (2023). En este 2025 ha publicado su último poemario: "Ala de cisne".

El poeta también ha recibido, entre otros, galardones como el Premio Nacional de Literatura (Poesía) en 2015 por "Cuaderno de Vacaciones" o el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en 2021.

El galardón

El ganador de esta XXXIV edición del Premio Reina Sofía, que ha tenido emotivas palabras de recuerdo para sus antecesores, se ha sumado a grandes voces de la poesía en lengua española y portuguesa como Gioconda Belli, José Hierro, Gonzalo Rojas, Mario Benedetti o Joan Margarit.

Como señalan desde la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, dado el prestigio internacional que ha alcanzado el premio, es simbólico el galardón económico (está dotado con 42.100 euros) y muy alto el literario, "debido a la proyección social y mediática del mismo y lo que implica de difusión para cada galardonado". Junto con el reconocimiento llega también la publicación de un poemario antológico, la organización de jornadas académicas y un estudio sobre la obra del autor.

El galardonado de este 2025 ha cerrado su intervención dejando claro que la poesía nos hace "mejores, más libres y más sabios", tal y como recoge en su poema "Elogio de la poesía", parte de su libro "El reino blanco". Luis Alberto de Cuenca ya forma parte de un listado de poetas que, como el mismo definía, "representa lo mejor de la poesía en los últimos años del S.XX y los primeros del S.XXI".