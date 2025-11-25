La jueza del caso Esther López vuelve a rechazar la práctica de nuevas pruebas pedidas por el acusado

La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid emitió hoy una resolución en la que vuelve a rechazar la práctica de las diligencias complementarias solicitadas por la defensa del acusado Óscar S.M. en el caso del asesinato de Esther López, que fue encontrada muerta en Traspinedo en febrero de 2022.

Una resolución que llega tras el recurso de reforma y apelación de la defensa contra el auto dictado el pasado 28 de febrero, en el que la jueza entendía que la causa y su instrucción “está completa” e “incluso se ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción” de la misma, y que “no es precisa la aportación de lo solicitado para la continuación con la siguiente fase del procedimiento de jurado, evitando además continuar con la dilación indebida del procedimiento”.

No procede

La juez apunta que se remite a la fundamentación expuesta al efecto de denegar las más pruebas solicitadas, “al entender que los argumentos de la resolución deben quedar íntegramente reproducidos pues en estos se exponen los motivos por los que se entendió que no procede acordarla, dando por reproducidos los argumentos que se expusieron en dicho auto, y que por razones obvias no se van a copiar/pegar, uno a uno, estando dicha resolución en el acontecimiento 2591”, según el auto remitido por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y recogido por la Agencia Ical.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid pospuso del 24 de noviembre al 3 de diciembre la audiencia preliminar para acordar la apertura de juicio oral por el asesinato de la joven de Traspinedo, por el procedimiento de jurado popular.