Detenido en Palencia por malos tratos a su mujer y por poseer armas de fuego

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado sábado 22 de noviembre a un varón de 75 años en su domicilio de Palencia como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género. La intervención se produjo tras recibir una alerta del hijo del matrimonio, de 46 años, que alertó de un posible episodio de violencia. Además los agentes incautaron todo un arsenal de armas de fuego, armas blancas y abundante munición.

Al llegar al inmueble, la víctima, una mujer de 69 años, informó a los policías de que llevaba años sufriendo amenazas de muerte y malos tratos psicológicos continuados por parte de su marido. El hijo, presente en la vivienda tras acudir para mediar en la discusión, corroboró punto por punto la versión de su madre, aseguraron a Ical fuentes del mismo cuerpo policial.

Registro preventivo

Los agentes procedieron a la detención inmediata del varón y, dada su condición de cazador con licencia en vigor, realizaron un registro preventivo de seguridad en el domicilio. En el interior se intervino un fusil con mira telescópica, una escopeta de caza, un revolver, una pistola automática, cinco armas blancas, entre ellas un machete de grandes dimensiones y abundante munición compatible con las armas largas y cortas.

La mujer, que sufrió una crisis de ansiedad, fue asistida en el Centro de Salud de La Puebla. Posteriormente, acompañada por otros dos hijos, acudió a dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia y solicitar una orden de alejamiento, manifestando temor fundado a que su marido cumpliera las amenazas de muerte.

El hijo que dio la voz de alarma declaró como testigo y añadió que su padre consume habitualmente grandes cantidades de alcohol y que las amenazas y vejaciones hacia la madre se habían intensificado en los últimos meses.

Tras pasar a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Palencia en la mañana del lunes 24, el detenido quedó en libertad con cargos. La autoridad judicial acordó una orden de alejamiento respecto a su esposa y la retirada cautelar de todas las armas y munición intervenidas.