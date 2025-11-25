Castilla y León afila su imán empresarial en el foro España 360: suelo industrial, infraestructuras y fiscalidad favorable

Estabilidad, seguridad jurídica, reducción de burocracia, fiscalidad favorable, suelo industrial e infraestructuras de comunicación, transporte y energía: estas son las seis claves que las empresas consideran imprescindibles para asentarse en Castilla y León, la comunidad más grande de España una de las más extensas de Europa.

Con este mensaje, Castilla y León presta su voz, su experiencia y su realidad al foro España 360 que el grupo de comunicación Prensa Ibérica al que pertenece este periódico celebra este martes en Madrid. La encargada de trasladar la perspectiva autonómica ha sido la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, la zamorana Isabel Blanco, que ha participado en una mesa redonda del foro junto a otros dirigentes políticos regionales en busca de ideas y soluciones para la localización de industria en el territorio.

Bajo el título “Las comunidades autónomas, ante el desafío de crecer, competir y atraer inversión”, Isabel Blanco ha compartido mesa con Javier Martínez Suárez, director general de Política Económica e Interior del Gobierno de Aragón; Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid; María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia; y Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León. El encargado de moderar la mesa ha sido Ricardo Barceló, director de ‘El Periódico de Aragón’.

El reto de la Junta de Castilla y León es generar ni más ni menos que 14 millones de metros cuadrados de suelo industrial ampliando polígonos como el de Zamora Norte en Monfarracinos.

Las redes energéticas: un grito desesperado de las comunidades

Pongamos un ejemplo real: una quesería que quiere crecer en Zamora, piden medio megavatio más y... sorpresa: "No se lo podemos dar". Lo cuenta en el foro Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León, como un caso al alcance de la mano sobre peticiones denegadas hasta sumar 15.000 millones paralizados pendientes de tensión eléctrica que se traducen en "empleo y población, es decir, meter sangre para que estemos vivos", recalca Calvo.

En este sentido, la vicepresidenta de la Junta demanda "la planificación de las redes energéticas como competencia del Gobierno de España", a la vez que reclama que ese documento deje de ser "inmovilista" porque cuando llega el momento de aplicarlo “ya está desfasado por el ritmo de crecimiento”. El quid de la cuestión es que no se trata solo de grandes industrias con alto consumo energético, sino también "de pequeñas empresas de Castilla y León que necesitan más potencia para seguir creciendo y que, debido a esa falta de planificación, hoy no pueden obtenerla", añade la consejera de la Junta de Castilla y León.

La comunidad autónoma produce el 95% de sus energías renovables, “a niveles de Noruega”, y sin embargo no puede cubrir la demanda interna.

El reto de la financiación: "En la ruralidad, todo es más caro"

Hablar de servicios públicos en Castilla y León es hablar de distancias, pueblos diminutos y mucho empeño. La comunidad tiene 2.248 municipios y más de 5.000 núcleos de población, pero solo 16 superan los 20.000 habitantes. Aun así, todos —desde las capitales hasta el último pueblecito— reciben exactamente lo mismo: médico, colegio, ayuda a domicilio y servicios sociales, de modo que "la Junta intenta llegar a todos ellos, aunque a veces cueste el doble porque en la ruralidad todo es más caro".

Y para ejemplo, un botón. En el caso de la ayuda a domicilio, prestar el servicio en Castilla y León es casi un 80% más caro que en entornos urbanos. Aunque el gobierno está obligado a financiar el 50% del coste de la dependencia, en esta comunidad autónoma "solo llega al 36%". En el ámbito educativo, más de lo mismo, con "colegios que siguen funcionando con tres alumnos porque cerrarlos serían dejar sin oportunidades a pueblos enteros".

Con este caldo de cultivo, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco reclama "una financiación acorde con su realidad", muy diferente al de otras comunidades con el reto vivo de que "residir en un pueblo no reste derechos", ha dicho Isabel Blanco.

Un territorio atractivo

Para que Castilla y León atraiga talento como un imán, "tenemos que ser un territorio atractivo", apostilla Isabel Blanco. Una misión que solo se cumplirá bajo los parámetros de "la innovación, la competitividad y la transformación del sistema educativo no solo con las titulaciones universitarias sino también con la Formación Profesional".