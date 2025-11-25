La Aemet activa avisos amarillos por nieve para todo este martes en el norte de Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó hoy avisos amarillos en el norte de las provincias de León, Palencia y Burgos por nieve que podría dejar cinco centímetros de espesor a partir de los 1.200 metros de altitud.

Según revela la previsión de la Aemet, consultada por Ical, los avisos permanecerán activos durante toda la jornada de este martes, 25 de noviembre, en la Cordillera Cantábrica de las tres provincias del norte castellano y leonés.

La nieve llega acompañada de una bajada generalizada de temperaturas en toda la comunidad que ya ha dejado, esta pasada madrugada, termómetros bajo cero en distintos puntos de Castilla y León.

En concreto, el más frío ha sido la estación de esquí de La Covatilla, en la provincia de Salamanca, que registró -3,8 grados bajo cero a las 7.30 horas, misma hora en que la estación de esquí de La Pinilla, en Segovia, marcó 3,1 grados bajo cero.

Además, completan la nómina de las cinco temperaturas más bajas de la comunidad las localidades de Cubillas de Rueda (León), que registró -2,5 grados a las 7.00 horas; Velilla del Río Carrión (Palencia), con dos grados bajo cero a las 2.20 horas de hoy, y Cervera de Pisuerga (Palencia), donde se alcanzó -1,5 grados a las 5.30 horas.