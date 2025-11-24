El salmantino Julio Herrera Nieto, entre los diez fugitivos más buscados por la Policía en España

El salmantino Julio Herrera Nieto, de 56 años y natural de Sancti-Spíritus, es uno de los diez fugitivos más buscados de España, por lo que la Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para detenerlo. Está considerado de “alta peligrosidad y es reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales, según informaron hoy fuentes policiales en un comunicado recogido por Ical.

Vinculado a un grupo criminal

En ese sentido, se encontraría vinculado un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de la zona de Plasencia (Cáceres) y alrededores. Su complexión es atlética, y mide 1,73 metros de altura, tiene los ojos claros y es calvo.

Cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su localización puede hacerlo de forma confidencial a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es. También, en caso de que las informaciones que se reciban indiquen que pueden ser detectados fuera del país, la Sección de Localización de Fugitivos cuenta con herramientas de cooperación internacional como la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos -ENFAST-, que está disponible las 24 horas del día.

Durante el año 2024, la Sección de Localización de Fugitivos participó en la detención de 460 prófugos de la justicia por distintas reclamaciones tanto nacionales como internacionales.