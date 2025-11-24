Un pueblo de Ávila que ofrece historia, naturaleza y la esencia de la tradición castellana

Situada en pleno valle del Corneja y a los pies de la Sierra de Villafranca, la villa de Piedrahíta se ha convertido en uno de los destinos más atractivos del turismo rural en la provincia de Ávila. Su mezcla de patrimonio señorial, naturaleza cercana y ambiente tranquilo la está situando como una escapada preferente para quienes buscan historia y calma sin grandes distancias.

El casco histórico de la localidad, declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva con fidelidad la estructura medieval que marcó su origen. Su Plaza Mayor porticada, de proporciones amplias y de una gran sobriedad castellana, sigue siendo el corazón de la vida local. Desde allí se asciende hacia la imponente Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo que combina estilos románico, gótico y barroco y que sorprende a los visitantes con su museo de arte sacro.

Pero el símbolo que mejor refleja su pasado noble es el Palacio de los Duques de Alba, construido en el siglo XVIII por el arquitecto Jacques Marquet. Aunque hoy no conserva los jardines que un día lo rodearon, el edificio mantiene su presencia majestuosa y recuerda la importancia que alcanzó la villa dentro de los dominios de la Casa de Alba.

A este patrimonio se suma la Casa del poeta Gabriel y Galán, que vivió en la localidad y dejó una huella cultural aún recordada, así como el convento carmelita que abre paso a una de las plazas más recogidas del municipio.

La vertiente natural es otro de los grandes atractivos

Rodeada de montañas y abrazada por la llanura del Corneja, Piedrahíta se ha convertido en punto de partida para rutas de senderismo, paseos suaves por el valle y excursiones hacia los parajes menos transitados de la Sierra de Gredos. Su ubicación, a más de mil metros de altitud y con un entorno de praderas y bosques, ofrece un abanico de posibilidades para los amantes de la naturaleza.

Con casi 1.700 habitantes, la villa mantiene vida durante todo el año, lo que facilita la llegada de visitantes que buscan autenticidad y servicios sin renunciar al ambiente rural. Sus casas de granito, los soportales tradicionales y el ritmo pausado de sus calles han hecho de Piedrahíta un lugar especialmente valorado por quienes viajan en busca de historia viva y tranquilidad.