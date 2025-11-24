El presidente de Castilla y León pide a los jóvenes "tolerancia cero" a todo tipo de violencia machista

Violencia "cero", tanto física como digital. Ese fue el mensaje que trasladó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a los jóvenes en el acto que, con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, se celebró este lunes en el IES Isabel de Castilla de Ávila. En la mesa redonda "Únete para poner fin a la violencia digital contra las mujeres", el líder del Ejecutivo autonómico pidió a los jóvenes que no normalicen ninguna forma de violencia machista y que soliciten ayuda cuando detecten alguna situación de este tipo, al tiempo que explicó la red de recursos del Gobierno de Castilla y León en esta materia específica.

Nuevas formas

"Nos preocupan mucho los conocimientos que se adquieren en los centros educativos, pero también las nuevas formas de violencia, especialmente la digital", subrayó Fernández Mañueco. En ese sentido, analizó las denominadas nuevas formas de violencia machista que llegan a través de Internet, el teléfono móvil o las redes sociales y que, si bien son distintas a la violencia tradicional, "la amplifican, puesto que el control, el acoso y la humillación se intensifican y, a la vez, son más difíciles de detectar".

"Todo ello obliga a que se refuerce la educación e información digital, así como a adaptar los protocolos de intervención y asumir que la violencia a través de Internet es igual de real y dañina que la tradicional", valoró.

También habló el presidente de la Junta sobre los centros de protección a mujeres víctimas de violencia, incidiendo en que "aunque la presencialidad en cada provincia es importante, apostamos por un sistema virtual, a través del teléfono y la web, con total privacidad, que debe ser reforzado, ya que el número de consultas y asesoramiento digital triplica al presencial". Alfonso Fernández Mañueco estuvo acompañado en este acto, al que asistieron 250 alumnos de Secundaria, por las consejeras de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Educación, así como por la directora general de la Mujer.