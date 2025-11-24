La nieve mantiene cortadas varias carreteras de Castilla y León, que este marte tendrá de nuevo avisos amarillos

Pese a que las últimas horas parecían haber dado un respiro a Castilla y León en cuanto a inclemencias meteorológicas se refiere, los avisos de Aemet volverán a ser protagonistas este martes debido a las nevadas previstas en varias zonas del norte autonómica. Esta situación contrastará con la ausencia de lluvias en el resto del territorio castellano-leonés después de los constantes aguaceros de este lunes. Asimismo, las precipitaciones de la pasada semana todavía mantienen cerradas cuatro carreteras de la red secundaria de la Comunidad, que podrían verse afectadas de nuevo en las próximas horas.

Según se puede ver en la última actualización del mapa de avisos de Aemet, serán tres las comarcas meteorológicas afectadas por los avisos amarillos de este martes, 25 de noviembre. En concreto, los burgaleses deberán extremar sus precauciones y evitar desplazamientos innecesarios en la 'Cordillera Cantábrica de Burgos', donde se podrían acumular hasta 5 centímetros de nieve por encima de los 1.200 metros de altura. La misma alerta se extenderá también en las zonas homónimas de Palencia y León, remarcando en todos los casos que la capa de nieve podría ser aún mayor en cotas superiores de alta montaña.

Aunque la situación ha mejorado desde el sábado, cuando remitieron todos los avisos de la primera gran oleada de nevadas, sus efectos aún son evidentes en varias carreteras de la red secundaria, ya sean de competencia autonómica o provincial. En el caso de Burgos, los cortes de carretera afectan a tres de las conexiones de la meseta con Cantabria: la BU-570 (Estacas de Trueba), la BU-571 (Portillo de La Sía) y la BU-572 (Portillo de Lunada). En este último caso, además, se mantiene también cerrado el paso en la CA-643, su vertiente cántabra. Asimismo, se mantiene el corte de los días previos en la DSA-191, que une Candelario con El Travieso.

Avisos y probabilidad de precipitaciones para el 25 de noviembre / Aemet

Bajas temperaturas

La llegada de la nieve a algunas zonas de Castilla y León no se traducirá en un descenso generalizado de las temperaturas, pues el mercurio superará los 0º C en todas las capitales de provincia y en la mayoría de las ciudades de la Comunidad, a excepción de Cuéllar (-1º C) y El Barco de Ávila (-1º C). En cuanto a las máximas, oscilarán entre los 8º C de la capital abulense o Segovia y los 13º C que se registrarán en Zamora. La probabilidad de precipitaciones -ya sea en forma de nieve o de lluvia- será solamente reseñable por la mañana en el norte de la Comunidad, mientras que podría haber chubascos en el este durante la tarde.