Mercadona abre un nuevo supermercado en Valladolid tras una inversión de 6,7 millones de euros

La distribuidora Mercadona abre un nuevo supermercado en Valladolid, concretamente en la calle Joaquín Velasco Martín, tras el cierre del ubicado en la calle Juan de Juni por no cumplir los estándares requeridos por la compañía. La cadena invirtió 6,7 millones de euros en su construcción, en la que participaron 60 proveedores que dieron empleo a 300 personas durante la fase de obras.

Este supermercado cuenta con una plantilla de 43 personas con “empleo estable y de calidad” (se han creado tres puestos de trabajo), tiene una superficie de sala de ventas de 1.696 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer. De los 15 supermercados que la compañía tiene en la provincia de Valladolid, 13 ya cuentan con esta sección.

Tienda eficiente

Este supermercado responde al modelo Tienda Eficiente de Mercadona, un espacio “amplio y diáfano”, que “facilita la entrada de luz natural, y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes”, como recoge Ical.

Además, con el objetivo de facilitar las tareas diarias de las personas que conforman la plantilla, el supermercado incluye medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos como, por ejemplo, el mueble de caja. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una “mayor comodidad” en sus descansos, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales “más amplias y cómodas”.

Además, esta tienda está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la “autogestión” del supermercado y “agiliza” los procesos de toda la cadena. Todo ello, indicaron desde la marca, “permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos”.

Consumo energético

A nivel medioambiental, las mismas fuentes explicaron que se adoptaron medidas que reducen el consumo energético gracias a una “mejora” del aislamiento térmico y acústico, “optimizando” los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado “más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente”. Asimismo, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una “gestión energética mucho más eficiente”.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 160 plazas (8 de ellas para vehículos eléctricos) para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.

La compañía en Castilla y León

Mercadona cuenta con 63 supermercados en Castilla y León, 57 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y 58 ya tienen la sección "Listo para Comer". La plantilla supera las 4.500 personas con empleo estable y de calidad, tras la creación de 169 puestos de trabajo en el último ejercicio.

La compañía colabora con 70 proveedores de producto y más de 520 proveedores no comerciales y de servicio. Las compras locales de Mercadona alcanzaron los 2.623 millones de euros en el último año registrado (2024), cifra que supone un incremento del seis por ciento respecto a la del ejercicio anterior.