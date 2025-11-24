La exclusión social afecta a 352.000 castellanos y leoneses

La exclusión social afecta a 14.900 hogares y a 352.000 castellanos y leoneses, 28.000 más que en 2018, por el empleo precario y, sobre todo, por la vivienda inaccesible. Supone casi el 14,9 por ciento de la ciudadanía, frente al 13,5 por ciento registrado hace seis años, aunque los datos más preocupantes son los 59.000 hogares y las 130.000 personas que sufren una exclusión severa -5,5 por ciento del total-, aunque en este caso son 16.000 menos que la fecha anterior de referencia.

El Informe sobre Inclusión y Desarrollo Social en Castilla y León, elaborado por la Fundación Foessa de Cáritas, recoge que la exclusión social es sinónimo de pobreza, ya que el casi el 84 por ciento de las personas en situación de vulnerabilidad en Castilla y León se encuentra en riesgo de carencia económica. Frente a esa parte de la población, está el 55,2 por ciento de los ciudadanos de la comunidad que disfruta de una integración plena; el 29,9 por ciento, en situación de integración precaria. Se completa con el 9,3 por ciento de la población que sufre una exclusión moderada.

Infografía sobre el Informe Foessa de Cáritas. / Ical

Por lo tanto, la exclusión social alcanza al 14,9 por ciento de los castellanos y leoneses, 1,4 puntos más que en 2018 aunque 3,2 menos en comparación con 2021. Es decir, la recuperación tras la crisis sociosanitaria de la COVID-19 no ha sido «suficiente» par revertir el retroceso provocado por la pandemia en los niveles de integración social.

Sin integración plena

El presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León, Guenther Boelhoff, subrayó que los datos demuestran que «de las crisis no se sale más fuerte». «No hay integración plena y la inseguridad y la incertidumbre provoca que la población viva desvinculada y con miedo», añadió. Y todo por que la vivienda expulsa al individuo de tener de una vida digna y el empleo ha perdido su capacidad para «rescatarnos» de esa exclusión.

El miembro del Comité Técnico de la Fundación Foessa, Pedro Fuentes, detalló que «la vivienda es el cuello de la botella de la integración social en Castilla y León y, ahora más que nunca es un derecho feak. Sin una política de vivienda seria, la mejora económica nunca se traducirá en integración social», sentenció. En cuanto al empleo, se recupera pero «el bolsillo y la integración no lo notan», declaró Fuentes.

Todo ello genera que el seis por ciento de la población sufre carencia material y social severa e impide afrontar gastos imprevistos (90 por ciento), contar con una temperatura adecuada en el hogar (14 por ciento) y estar al día en los pagos de vivienda (10 por ciento). Además, hay un deterioro «significativo» en la dimensión sanitaria, hasta el punto que más de 260.000 personas en Castilla León se han visto obligadas a renunciar a comprar medicamentos, prótesis dentales, gafas y audífonos o a seguir tratamientos psicológicos y dietas por motivos económicos.