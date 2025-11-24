Un conductor roba en Palencia el coche de quien le auxilió tras un accidente y sufre otro siniestro

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 47 años que conducía bajo los efectos de las drogas por la carretera CL-627 en Palencia y que, tras sufrir un accidente de tráfico, robó el vehículo de la persona que se detuvo a auxiliarle, un coche con el que además tuvo un segundo accidente.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado martes 18 de noviembre a la altura del kilómetro 0 de la carretera CL-627 en Cervera de Pisuerga (Palencia) donde un vehículo chocó contra un pretil del puente sobre rio Pisuerga quedando parcialmente suspendido.

Rescatado del vehículo

Según ha informado la Guardia Civil, instantes después un conductor se detuvo para socorrer al conductor y único ocupante y consiguió rescatar el vehículo con ayuda de una eslinga.

Tras esto, el conductor que había sufrido el siniestro cogió el vehículo del ciudadano que había parado para ayudarle y huyó sufriendo un nuevo accidente dos kilómetros después, cerca de Arbejal, dejando el coche que había robado en siniestro total.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de reconstruir los hechos y de identificar al conductor que había sufrido los dos accidentes de tráfico, comprobando además que carecía del permiso de conducir por pérdida total de los puntos.

Tras la realización de las pruebas de detección de alcohol y drogas, dio resultado positivo a esta última.

El hombre ha sido investigado por tres delitos, dos de ellos contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas y sin permiso de conducción y un delito de hurto de uso de vehículo.