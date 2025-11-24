Apuñalan a un varón de 50 años durante una agresión en Valladolid
El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Clínico
Ical
Valladolid
Un hombre de 50 años resultó herido esta tarde tras ser apuñalado con un arma blanca en el transcurso de una agresión ocurrida en la calle Los Pedroches, en el Barrio España de Valladolid capital, según informó el 1-1-2 Castilla y León.
Los primeros avisos llegaron poco antes de las 17.30 horas. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Municipal y sanitarios de Emergencias Sacyl, que acudieron con una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) para atender al varón, quien fue trasladado posteriormente en ese mismo recurso al Hospital Clínico.
- La perla de Sanabria que desafía el tiempo entre piedra, pizarra y tradiciones vivas
- Castilla y León podría acumular sus primeros copos de nieve a lo largo de la semana
- Este pueblo de Castilla y León es la cuna del municipalismo español
- Este es el castillo más grande de Castilla y León
- Cazado a 248 kilómetros por hora en una autovía de Castilla y León
- La nieve sigue complicando la circulación en Castilla y León
- Ya hay fecha para la vacunación sin cita previa de la gripe y el COVID en Castilla y León
- La nieve pondrá en jaque a Castilla y León: ¿Qué carreteras podrían verse afectadas?