Apuñalan a un varón de 50 años durante una agresión en Valladolid

Un hombre de 50 años resultó herido esta tarde tras ser apuñalado con un arma blanca en el transcurso de una agresión ocurrida en la calle Los Pedroches, en el Barrio España de Valladolid capital, según informó el 1-1-2 Castilla y León.

Los primeros avisos llegaron poco antes de las 17.30 horas. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Municipal y sanitarios de Emergencias Sacyl, que acudieron con una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) para atender al varón, quien fue trasladado posteriormente en ese mismo recurso al Hospital Clínico.