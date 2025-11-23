La nieve complica el tráfico: tres carreteras de Burgos y una de Salamanca, cortadas este domingo
La provincia de Burgos se ve afectada por cortes en la BU-570, BU-571 y BU-572, mientras que en Salamanca la DSA-191 también presenta problemas por la acumulación de nieve.
Tres carreteras secundarias se encuentran cortadas a esta hora por la presencia de nieve en el norte de la provincia de Burgos cerca del límite con la comunidad autónoma de Cantabria, han informado este domingo fuentes de la Dirección General de Tráfico.
Los tramos afectados son la BU-570, entre los kilómetros 5 y 17, en ambos sentidos, cerca de Espinosa de los Monteros (Burgos), y también los siete primeros kilómetros de la BU-571, junto al puerto de Portillo de la Sia que permanece cerrado al tráfico.
El último tramo cortado corresponde a la BU-572, en su totalidad e incluido el puerto de Lunada, otro de los pasos montañosos de acceso a Cantabria desde la provincia de Burgos.
Dentro del término municipal de Candelario, ya en la provincia de Salamanca, la nieve acumulada en la calzada interrumpe el tráfico entre los kilómetros 8 y 10,6 de la carretera DSA-191.
