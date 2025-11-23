Un millar de personas se manifiesta en León contra la gestión de los incendios y exige responsabilidades

Un millar de personas, según datos de la Subdelegación del Gobierno y de la Policía Local, se manifestó hoy en la capital leonesa bajo el lema "Respeto" para criticar la gestión de la Junta sobre los incendios del pasado verano y pedir responsabilidades en una movilización convocada por CC OO, PSOE, Sumar, IU, Podemos, Intersindical y Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Castilla y León (Cavecal), a la que se sumaron 25 organizaciones.

Un momento de la manifestación de León en contra de la gestión de los incendios. / Peio García - Ical

La marcha partió de la plaza de San Marcos acompañada por numerosas banderas, carteles y pancartas en un animado recorrido encabezado por los dirigentes de las entidades promotoras, entre ellos, el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, quien criticó la “falta de alma, la falta de compromiso, la falta de medios de un Gobierno absolutamente sordo ante las demandas que estamos planteando todos en cada uno de los territorios de esta comunidad”.

Respeto

Acompañado de la vicesecretaria general, Nuria Rubio, y del secretario de Organización, Daniel de la Rosa, el también candidato a la Presidencia de la Junta reclamó “al señor Quiñones y al señor Mañueco respeto". El respeto no es negociable, no se mendiga, no se ruega, es un derecho que tenemos inherente y hoy estamos aquí para exigir respeto por nuestra comunidad autónoma, para todos los territorios que lamentablemente han sido asolados por los incendios durante este verano y es la exigencia de la sociedad a la Junta; lo que no ha tenido”, sostuvo.

Peticiones de dimisión

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, fueron aludidos con peticiones de dimisión por los manifestantes, que también corearon frases como "Menos toreros y más bomberos", "Ecocidio por omisión", "Los incendios se apagan en invierno" o "El Bierzo se quema y Quiñones lo celebra".

El coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón, exigió la dimisión del consejero por “la gestión desastrosa” de los incendios” y comentó que la coalición defiende “poner la prioridad en la gente y en los montes por encima de la prioridad de las empresas que están llevándose suculentos beneficios de la comunidad”, además de pedir “que se cuiden en invierno los montes de Castilla y León”.

Bomberos participantes en la manifestación portan un letro en sus ropas de trabajo pidiendo la dimisión del consejero Quiñones. del con / Peio García - Ical

Igualmente, el coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, señaló que “es una falta de respeto que el Gobierno de Mañueco se retrasase más de 11 años en aprobar el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León, Infocal, y que eso dejase a Castilla y León indefensa para hacer frente a los incendios y es una falta de respeto que no haya asumido responsabilidades políticas el señor Suárez-Quiñones". Desde Podemos Castilla León esperamos aún que la Fiscalía dé respuesta a la denuncia que presentamos”, remarcó antes de pedir un operativo de prevención y extinción de incendios cien por cien público, sin externalizaciones.

Carencias de las zonas rurales

Por su parte, la secretaría General de Comisiones Obreras de Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, recordó que los convocantes solicitan políticas públicas “suficientes” y que lo sucedido este verano ha puesto de manifiesto “las carencias en las zonas rurales de Castilla y León y es imprescindible que haya un operativo público de prevención y extinción de incendios que sea capaz de controlar la emergencia climática”.

“Después de 38 años de políticas ambientales que conciben nuestra tierra como un territorio de explotación, con un consejero que antes de largarse está firmando licencias de macrogranjas, de plantas de biogás, sin estudio de los acuíferos ni de los tratamientos de los residuos, demandamos la dimisión del consejero Suárez-Quiñones y abogamos por un cambio en la forma de gobierno y de concebir cómo se tiene que gestionar nuestra tierra”, pidió Mariana Echevarría, del Movimiento Sumar en Castilla y León, que añadió que “esta región merece una oportunidad distinta”.

Servicios públicos

Cristina Fulconi, portavoz de la Intersindical de Castilla y León, señaló que el colectivo pide respeto también por los servicios públicos. “Ahora mismo estamos denunciando todo lo sucedido durante este verano con los incendios, todo lo sucedido a lo largo de todo este trimestre, la falta de previsión de lo que se nos venía encima con las lluvias. Estamos viendo cómo las aguas se van contaminando con todo lodazal que está llegando”, subrayó y añadió que la Junta “no tiene respeto por los servicios públicos y están dejando una mayor despoblación. Solamente en la provincia de León falta un tercio de los funcionarios y que se tienen que dedicar a todo lo que la gente necesita”.

Minuto de silencio por los mineros fallecidos en Asturias

Todas las organizaciones convocantes hicieron alusión al accidente minero sufrido esta semana en Asturias, en el que fallecieron dos trabajadores; uno de ellos vecino de la localidad leonesa de Caboalles de Abajo y los asistentes a la manifestación guardaron un minuto de silencio en su memoria frente a la catedral, donde concluyó la marcha, que se desarrolló sin incidentes.

Como cierre de la movilización se dio lectura a un manifiesto que reclama el cese del consejero, un operativo de incendios público durante todo el año, un plan de empleo verde para los pueblos, la reapertura de consultorios médicos, un plan de vivienda rural y ayudas suficientes para quienes perdieron su medio de vida o propiedades durante los incendios de este verano y de años pasados.