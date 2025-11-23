Herido un hombre tras colisionar su vehículo contra un poste en Villafranca del Bierzo (León)
El accidente, ocurrido en la A-6, en dirección a Astorga, obligó a movilizar a la Guardia Civil, los Bomberos de Ponferrada y el Sacyl
Ical
Ponferrada
Un hombre de mediana edad resultó herido esta mañana después de que el vehículo en el que viajaba colisionase contra un poste en el kilómetro 409 de la A-6, en Villafranca del Bierzo (León), sentido Astorga.
El suceso ocurrió a las 10.13 horas y el alertante informó de que la víctima quedó atrapada en el interior del coche. El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ponferrada y a Sacyl.
- La perla de Sanabria que desafía el tiempo entre piedra, pizarra y tradiciones vivas
- Castilla y León podría acumular sus primeros copos de nieve a lo largo de la semana
- La CHD mantiene activos 13 avisos hidrológicos por el crecimiento del caudal de ocho ríos en cinco provincias
- Este pueblo de Castilla y León es la cuna del municipalismo español
- Este es el castillo más grande de Castilla y León
- Cazado a 248 kilómetros por hora en una autovía de Castilla y León
- La nieve sigue complicando la circulación en Castilla y León
- Ya hay fecha para la vacunación sin cita previa de la gripe y el COVID en Castilla y León