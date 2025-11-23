Herido un hombre tras colisionar su vehículo contra un poste en Villafranca del Bierzo (León)

Un hombre de mediana edad resultó herido esta mañana después de que el vehículo en el que viajaba colisionase contra un poste en el kilómetro 409 de la A-6, en Villafranca del Bierzo (León), sentido Astorga.

El suceso ocurrió a las 10.13 horas y el alertante informó de que la víctima quedó atrapada en el interior del coche. El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ponferrada y a Sacyl.