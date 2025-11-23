Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un hombre tras colisionar su vehículo contra un poste en Villafranca del Bierzo (León)

El accidente, ocurrido en la A-6, en dirección a Astorga, obligó a movilizar a la Guardia Civil, los Bomberos de Ponferrada y el Sacyl

Estado en el que quedó el vehículo siniestrado en Villafranca del Bierzo. / Ical

Ical

Ponferrada

Un hombre de mediana edad resultó herido esta mañana después de que el vehículo en el que viajaba colisionase contra un poste en el kilómetro 409 de la A-6, en Villafranca del Bierzo (León), sentido Astorga.

El suceso ocurrió a las 10.13 horas y el alertante informó de que la víctima quedó atrapada en el interior del coche. El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ponferrada y a Sacyl.

