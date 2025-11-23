Castilla y León, la cuna de los castillos en España que también es muy rica en puentes con siglos de historia

Comentar que Castilla y León es una zona rica en la herencia medieval en forma de castillos es... cuanto menos, evidente. Sin embargo, la riqueza arquitectónica de la Comunidad va mucho más allá, con otras construcciones que también son típicas de sus nueve provincias. Bañadas todas las capitales de la provincia por algún río, ya sea en su casco urbano o a apenas unos cientos de metros, los puentes han sido durante toda su historia un pilar fundamental para el transporte de personas, animales y bienes. Gracias a este uso inicial y necesario, el paso de los siglos ha convertido a este tipo de construcciones en una parte más de la decoración.

El paso del río Duero por Zamora hace que esta provincia sea una de las más ricas en cuanto a puentes se refiere, incluidos aquellos con origen varios siglos atrás. Un ejemplo de ello son el Puente de Piedra de la capital y su homólogo toresano, aunque la lista de viaductos se puede alargar hasta algunos construidos el siglo pasado como son el iicónico Puente de Requejo (entre Pino del Oro y Villadepera) o el viaducto Martín Gil, en este caso sobre el embalse de Ricobayo. Siguiendo el cauce del segundo río más largo de España hacia el sur y sus afluentes, Salamanca cuenta con un icónico Puente Romano, uno de los símbolos de la ciudad.

La capital autonómica, Valladolid, también cuenta con puentes que han sido clave para el desarrollo de la ciudad durante muchos siglos. En especial, si nos referimos al Puente Mayor, cuyo origen se remonta al Siglo XI según la creencia popular. Mucho más moderno es Puente Colgante -o Puente de Hierro-, que tomó protagonismo durante la industrialización de la ciudad y que ahora 'solo' se usa como entrada al centro de la ciudad. Si se tiene en cuenta la antigüedad de estas construcciones, no se puede dejar de lado el Puente Romano de Ávila, que tiene dos milenios de historia sobre sus arcos y fue declarado Bien de Interés Cultural en 2023.

Medio rural

Aunque lo pudiera parecer, esta lista no se puede ceñir exclusivamente a puentes de grandes ciudades, ya que muchas de estas construcciones de gran relevancia histórica lo fueron aún más en esas pequeñas localidades que tanto abundan en la Comunidad. Siguiendo este viaje virtual por tierras burgalesas, dos de las máximas expresiones de este estilo están en Puentedey -casi único en su especie al ser de origen natural- y el Puente Medieval de Frías, empedrado y adornado con una torre en su extremo norte. Otra provincia muy 'puenteada' es Ávila, donde conviene perderse por los entresijos del Puente Viejo de El Barco de Ávila o el romano Puente de Valsordo en Cebreros.