Zapatero desvela su "café largo" con Sánchez: "Está muy bien Pedro, estad tranquilos"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha desvelado este sábado que la semana pasada compartió un "café largo" con el presiente actual, Pedro Sánchez, quien "está muy bien": "Fuerte, determinado y convencido", ha resumido.

Durante su intervención en la Escuela de Gobierno organizada en Salamanca por el PSOE de Castilla y León, Zapatero ha ironizado con que la decisión de Sánchez de presentarse nuevamente a las elecciones debe ser también una "buena noticia" para el PP, porque si se pasan el día diciendo que es "lo peor de lo peor y el más malo", estarán "deseando que se presente".

Vivienda y problemas geoestratégicos

Ha detallado que estuvieron hablando "sobre todo de vivienda y de problemas geoestratégicos", y que le vio "con madurez política y decidido" para "ir a las elecciones y ganar".

"Está muy bien, estad tranquilos", ha insistido Zapatero, convencido de que la crítica personalizada en Sánchez y el sanchismo no es real, porque lo que molesta a la derecha es un país que sube el salario mínimo, que sube los impuestos a quienes ellos quieren exonerar, que defiende "la paz frente a la derecha en Gaza".

Franco

Sobre la conmemoración de los 50 años desde el fallecimiento del dictador Franco y la vuelta a la democracia, Zapatero ha asegurado que el resumen de estas cinco décadas es que son "los mejores años de la historia de España".

Zapatero ha defendido la "fuerza pacificadora" que han tenido medias desarrolladas por Pedro Sánchez como la ley de amnistía y ha ironizado con que, pese a cuestionar al expresident Puigdemont como golpista y terrorista, el PP ahora "le está haciendo ojitos todos los días" por si acaso apoya una hipotética moción de censura contra el presidente Sánchez. "Me alegro de que esté ahí el PP a ver qué pasa", ha bromeado.