Puente: "Hay que tener las entrañas muy negras para ver en el franquismo algo positivo"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este sábado que hay que "tener las entrañas muy negras para ver en el franquismo algún aspecto positivo" y argumentar que durante la dictadura hubo "luces y sombras".

Durante su intervención ante la Escuela de Gobierno organizada en Salamanca por el PSOE de Castilla y León, Puente se ha referido con estas palabras a lo manifestado por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien el pasado jueves argumentó que hubo aspectos "positivos y negativos" durante la "etapa negra" del franquismo.

Franquismo

Puente ha lamentado que este sea "un poco el sentido de la derecha española" respecto al franquismo, ahora que se cumplen 50 años desde la muerte de Franco y la vuelta a la democracia, por lo que ha pedido que si hay "algún sector moderado" en el PP dejen e "blanquear" la dictadura.

El ministro ha recordado que muchas familias vivieron lo que sufrió la suya con su abuelo, quien tras ser detenido y llevado para fusilar en el año 1939 fue salvado por un amigo cuando ya iba en el camión y le conmutaron ese destino por tres años de cárcel, durante los cuales recibió "una paliza todas las semanas, religiosamente", y "manguerazos", tras lo que vivió "penurias".

Incendios forestales

Tras relatar su vivencia, Puente ha negado que alguien pueda encontrar un lado positivo a la dictadura, aunque ha ironizado con que algunos "parece" que quieren volver al franquismo y cuando ocurren hechos importantes en sus territorios algunas televisiones autonómicas emiten toros, en lugar de hablar de la gestión de los incendios forestales en Castilla y León, de la DANA en Valencia o del incendio en la Mezquita de Córdoba.

"Nos quieren llevar a esa etapa", ha lamentado Puente, quien ha cuestionado que el PP pueda asumir que alguien como el dirigente de Vox, Santiago Abascal, pueda ser vicepresidente y ministro de viviena en un hipotético gobierno de coalición, ya que la comparación entre las políticas de vivienda de la dictadura y las actuales no tienen comparación: "Igual quieren acabar poniendo el yugo y las flechas en los portales", ha ironizado.

Referentes internacionales

Puente ha cuestionado también que la derecha tenga como referentes internacionales a Netanyahu, Bolsonaro, Milei y Trump, que acumulan respectivamente una orden de detención internacional, una condena de cárcel por un golpe de estado, investigaciones por una ciberestafa y sospechas de pederastia por su supuesta vinculación con los archivos de Epstein.

En este contexto, ha sentenciado que lo que "preocupa" a la derecha en España cuando dicen que los inmigrantes "vienen a delinquir" es "la competencia".

Ha comparado que estos cuatro dirigentes internacionales sean los "referentes" de la derecha en España y, en cambio, "la referencia de la izquierda mundial es España", que es "el campo de pruebas" en el que aprecian mejoras en el crecimiento económico, los sueldos, las pensiones y donde el presidente, Pedro Sánchez, resiste ante un "bombardeo por tierra, mar y aire" del que ha responsabilizado a la "internacional fascista".

Puente ha criticado también lo que hace el PP en su análisis sobre España, ya que cree que los presidentes autonómicos de este partido se atribuyen la buena marcha de sus territorios y cuando hablan del país en su conjunto "parece que no va bien", pero "lo que va mal es lo que depende de ellos, la sanidad, las emergencias...".

"Si va tan bien... ¿por qué convocan elecciones en Extremadura, por qué dimite el presidente valenciano, por qué puede convocar elecciones en Aragón?", ha preguntado, para rematar después con que no hagan lo mismo en Castilla y León, pese a haber tenido que prorrogar seis veces los presupuestos en los últimos años.

Para Puente, esto evidencia que son "unos incompetentes", su "desidia y abandono" y que "están en política para disfrutar mientras otros lo pasan mal e incluso mueren, ese es el drama".