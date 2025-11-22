La nieve sigue complicando la circulación en Castilla y León

La nieve caída en los últimos días continúa siendo la protagonista en la zona norte de la comunidad, dejando varias carreteras cortadas por acumulación de nieve o hielo y con uso obligatorio de cadenas.

La provincia de Burgos es la más afectada donde tres carreteras de montaña continúan cortadas. No se puede circular por la BU-570 desde el km 5 en Río Trueba hasta el km 17 en Rioseco en ambos sentidos hacia Cantabria. Tampoco se permite el paso por la BU-571 desde el km 0 en Rio Trueba hasta el km 7.2 en Rio de la Sia, también en ambos sentidos. La otra carretera que permanece cortada es la BU-572 en el puerto de Lunada, desde la altura de Río de Lunada (Burgos) hasta Valdicio (Cantabria).

En la provincia de León, la nieve obliga a utilizar cadenas o neumáticos de invierno en la carretera LE-233 desde el km 0 en Besande hasta el km 8 en Siero de la Reina. Por esta zona tampoco pueden circular camiones ni autobuses.

Ya en Salamanca, la DSA-191, continúa cortada a la altura de Candelario, pero en este caso el motivo es el hielo presente en la calzada.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) piden precaución y consultar el estado de las carreteras antes de realizar cualquier viaje.

Adiós a las bajas temperaturas en la comunidad

La predicción de Aemet para estos días es que la masa de aire ártico dará paso a otra más templada y subirá la cota de nieve de forma considerable, dejando atrás las heladas de los últimos días. Las temperaturas subirán en torno a 6 u 8 grados en algunos puntos, dejando temperaturas diurnas más agradables.

Para la próxima semana se prevén lluvias en Galicia, zona cantábrica, Navarra y La Rioja, sin descartar precipitaciones en los Pirineos y en Castilla y León.