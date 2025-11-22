La nieve sigue complicando la circulación en Castilla y León
Tres carreteras de Burgos continúan cortadas por meteorología adversa
Vanessa Remesal
La nieve caída en los últimos días continúa siendo la protagonista en la zona norte de la comunidad, dejando varias carreteras cortadas por acumulación de nieve o hielo y con uso obligatorio de cadenas.
La provincia de Burgos es la más afectada donde tres carreteras de montaña continúan cortadas. No se puede circular por la BU-570 desde el km 5 en Río Trueba hasta el km 17 en Rioseco en ambos sentidos hacia Cantabria. Tampoco se permite el paso por la BU-571 desde el km 0 en Rio Trueba hasta el km 7.2 en Rio de la Sia, también en ambos sentidos. La otra carretera que permanece cortada es la BU-572 en el puerto de Lunada, desde la altura de Río de Lunada (Burgos) hasta Valdicio (Cantabria).
En la provincia de León, la nieve obliga a utilizar cadenas o neumáticos de invierno en la carretera LE-233 desde el km 0 en Besande hasta el km 8 en Siero de la Reina. Por esta zona tampoco pueden circular camiones ni autobuses.
Ya en Salamanca, la DSA-191, continúa cortada a la altura de Candelario, pero en este caso el motivo es el hielo presente en la calzada.
Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) piden precaución y consultar el estado de las carreteras antes de realizar cualquier viaje.
Adiós a las bajas temperaturas en la comunidad
La predicción de Aemet para estos días es que la masa de aire ártico dará paso a otra más templada y subirá la cota de nieve de forma considerable, dejando atrás las heladas de los últimos días. Las temperaturas subirán en torno a 6 u 8 grados en algunos puntos, dejando temperaturas diurnas más agradables.
Para la próxima semana se prevén lluvias en Galicia, zona cantábrica, Navarra y La Rioja, sin descartar precipitaciones en los Pirineos y en Castilla y León.
- La CHD mantiene activos 13 avisos hidrológicos por el crecimiento del caudal de ocho ríos en cinco provincias
- La villa perfecta para conocer los Arribes del Duero: una escapada entre piedra, vino y naturaleza
- La perla de Sanabria que desafía el tiempo entre piedra, pizarra y tradiciones vivas
- Castilla y León podría acumular sus primeros copos de nieve a lo largo de la semana
- Este pueblo de Castilla y León es la cuna del municipalismo español
- Cazado a 248 kilómetros por hora en una autovía de Castilla y León
- La Policía investiga si la agresión de un compañero de residencia causó la muerte de Encarnita Polo
- Ya hay fecha para la vacunación sin cita previa de la gripe y el COVID en Castilla y León