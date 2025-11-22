Dos heridos por arma blanca en un pie y una mano tras una agresión en Ávila capital
Los heridos fueron trasladados al hospital de la ciudad
Ical
Dos varones de 42 y 44 años resultaron heridos este sábado en un pie y una mano, respectivamente, tras registrarse una agresión a las 14.30 horas a la altura del número 6 de la calle Luis Mazzantini, en Ávila capital, según informó el 1-1-2 y recogió Ical.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Ávila, del Cuerpo Nacional de Policía y medios de Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico. Allí, los sanitarios atendieron a uno de los dos varones, herido en un pie.
Al llegar, el Cuerpo Nacional de Policía solicitó otra ambulancia para atender a un segundo herido por arma blanca en una mano, por lo que se pasó el aviso a Sacyl, que moviliza una segunda ambulancia de soporte vital básico. Finalmente, el personal sanitario atendió a los dos hombres, que fueron trasladados al Complejo Asistencial de Ávila.
