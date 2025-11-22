Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en Salamanca
Fueron los vecinos de Monterrubio de Armuña, alertados por el olor del cuerpo, quienes detectaron su presencia en una caseta abandonada
Ical
El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue hallado hoy dentro del término municipal de Monterrubio de Armuña, en la provincia de Salamanca, según desvelaron a Ical fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
Fueron unos vecinos quienes, mientras paseaban por la zona en la mañana de este sábado, fueron alertados por el mal olor que desprendía el cuerpo en una caseta abandonada y, tras acercarse a comprobar su procedencia, descubrieron el cadáver y dieron aviso a los servicios de emergencias.
Hasta el lugar de desplazaron efectivos del área Judicial del Cuerpo Nacional de Policía para llevar a cabo las labores de levantamiento del cadáver y cerrar la investigación pues, al parecer, y según las mismas fuente, se trata de una persona sin hogar y no hay signos de muerte violencia.
