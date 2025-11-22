Dos días de luto en la comunidad en señal de duelo por los fallecidos en el accidente minero de Cangas del Narcea (Asturias)
Uno de los fallecidos era residente en la comarca leonesa de Laciana
La Junta de Castilla y León ha declarado dos días de luto en señal de duelo por la muerte de dos mineros en el accidente ocurrido en una explotación ubicada en Cangas del Narcea, Asturias. Uno de ellos era residente en la comarca leonesa de Laciana. De esta manera, el Gobierno autonómico “muestra el respeto de la Comunidad y su solidaridad con las víctimas y sus allegados”.
El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado el “profundo sentir” de Castilla y León ante esta “terrible tragedia”, y todo el cariño a las familias, compañeros y amigos de los mineros fallecidos.
La Junta ha estado en permanente coordinación con el Principado de Asturias, al que agradeció su intervención, así como a todos los servicios de emergencias que han participado en las labores de rescate y atención.
